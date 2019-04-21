“استقبل” تردد قناة ابو ظبي الرياضية 1 و2 على النايل سات الناقلة للبطولة العربية

يحتل تردد قناة أبو ظبي الرياضية HD الأولى والثانية اهتمام كثير من عشاق الكرة العربية، حيث تعرض قنوات أبو ظبي سبورت المفتوحة جميع مباريات البطولة العربية “كأس زايد للأندية الأبطال” هذا الموسم بمشاركة عدة أندية من مختلف الأقطار العربية، وتبث القناة على ترددات مجانية عبر النايل سات وعرب سات بجودة عالية وبجودة SD، حتى تسنح الفرصة لأصحاب الرسيفرات العادية لمشاهدتها.

قناة أبو ظبي الرياضية هي قناة مجانية مفتوحة تبث من داخل دولة الإمارات، وهي أحدى قنوات باقة أبو ظبي الترفيهية المتنوعة والتي تضم العديد من البرامج المنوعة، وتعرض شبكة قنوات أبو ظبي الرياضية سواء المفتوحة أو المشفرة منها العديد من الفعاليات الرياضية الهامة وفي مقدمتها البطولة العربية وبطولة كوبا ليبرتادورس.

تردد قناة أبو ظبي الرياضية