“الآن” أحدث تردد قناة بانوراما يوم Panorama Youmm الجديد عبر القمر الصناعى النايل سات/...

الآن تردد قناة بانوراما يوم Panorama Youmm الجديد 2019 بشرى سارة لكل محبي وعشاق الدراما العربية، نقدم لهم جميعًا تردد قناة بانوراما يوم، فهي من أفضل القنوات التي ظهرت حديثًا عبر القمر الصناعي النايل سات، لكل من يعشق متابعة أقوى المسلسلات الدرامية المصرية والعربية، بالمجان بدون تشفير أو فواصل مملة، تابع قناة بانوراما يوم.

قناة بانوراما يوم الجديدة 2019

وقد أطلت علينا قناة بانوراما يوم منذ فترة غير بعيدة وقد تم تصنيفها من القنوات المصنفة ضمن قنوات عرض المسلسلات الدرامية المصرية والعربية متعددة التصنيف كالمسلسلات الرومانسية أو المسلسلات الاجتماعية، أو المسلسلات الكوميدية، وغيرها من المسلسلات الممتعة التي تختارها بعناية لترضى جميع مشاهديها في مصر والوطن العربي حيث استطاعت القناة في وقت قصير جذب الانتباه إليها.

قناة بانوراما يوم / وشكلها المتطور في عرض المسلسلات

قناة بانوراما يوم تهتم بإذاعة العديد من المسسلسلات الدرامية بشكل مختلف عنها لتتميز، وتلفت الأنظار حيث استحدثت فكر وشكل متطور تجربة جديد عرضتها على جمهورها فلاقت استحسانهم، فقناة بانوراما يوم لا تعرض المسلسل على هيئة حلقات كباقي القنوات، ولكنها تعرضه كفيلم تسجيلي على مدار اليوم الكامل، حيث تختار مسلسل يوميًا وتعرض جميع حلقاته بشكل مجمع، مما أعطى لجمهورها صورة جديدة في عرض المسلسلات الدرامية المميزة والمختلفة.

Advertisements

تردد قناة بانوراما يوم على الأقمار الصناعية 2019

قناة بانوراما يوم هي إحدى قنوات بانوراما دراما المتخصصة فمنها قناة بانوراما أفلام ، وبانوراما دراما 1، وبانوراما دراما 2، وقناة بانوراما فود المخصصة للطبخ، التي يمتلكها جميعًا رجل الأعمال “مهدي عويس عبد العظيم”، وقد انطلقت قناة بانوراما يوم مؤخرًا لتكون مخصصة لعرض المسلسلات الدرامية القديمة والحديثة، المصرية منها حيث مكتبة التليفزيون المصري مليئة بالمسلسلات الدراما المصرية الممتعة التي يتابعها الكثيرون من مصر والوطن العربي، حيث وفرة الإنتاج المتعدد لإنتاج تصنيفات متعددة للدراما المصرية، لذا يطلبها المجتمع العربي لتنوعها ومحاكتها الواقع المجتمعي، ومع اقتراب شهر رمضان المعظم يتزايد البحث عن القنوات المجانية الناقلة للمسلسلات الرمضانية الحصرية الشيقة التي يتم اختيارها بعناية خلال هذا الشهر الكريم، ونحن من خلال موقعنا سوف نوافيكم بكل جديد والقنوات الناقلة للمسلسلات الحصرية خلال شهر رمضان، أعادة الله عليكم باليمن والبركات، انتظرونا.

المسلسلات التي عرضتها قناة بانوراما يوم

قامت قناة بانوراما يوم بعرض العديد من المسلات المصرية منها: حق ميت -وابن حلال-وراجل وست ستات-والأسطورة-وجبل الحلال- وبنت اسمها ذات- ورأفت الهجان وغيرها من المسلسلات المشهورة، سواء المسلسلات التي تم عرضها في الألفية الحديثة أو المسلسلات التي تمت إذاعتها لأول مرة في التسعينات بجودتها وتميزها الدرامي، كما تعرض الكثير من المسلسلات التركية والهندية التي يتابعها الكثيرون من عشاق تلك المسلسلات سواء داخل مصر أو خارجها على مستوى الوطن العربي وهذه المسلسلات من أهم المسلسلات التي حصلت على العديد من الجوائز.

تردد قناة بانوراما يوم الجديد 2019 عبر القمر الصناعي النايل سات

شاهدوا الآن قناة بانوراما يوم من خلال القمر الصناعي نايل سات على الترددات التالية، فقط اضبط جهاز الاستقبال عليها وستتابع القناة بدون مشاكل أو تشويش:

القمر التردد معدل الترميز معامل التصحيح نايل سات 11258 27500 5/6 أفقى

قدمنا لكم كل ما يتعلق بتردد قناة بانوراما يوم الجديدة، نتشرف بالرد على أسئلتكم واستفساراتكم في أي وقت فيما يخص قناة بانوراما يوم أجدد قنوات المسلسلات.