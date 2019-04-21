“الآن” أحدث تردد قناة Rai 1 الإيطالية المفتوحة بدون تشفير على القمر الصناعي هوت بيرد...

“الآن” أحدث تردد قناة Rai 1 الإيطالية والتي تعد واحدة من أشهر القنوات الرياضيات التي تقدم جميع المباريات التي تتعلق بالمنتخب الإيطالي بالإضافة إلى أن لها باع طويل في عرض مباريات الدوري الإيطالي لكافة الفرق الرياضية التي تلعب في صفوفه، كما أنا سوف تنقل مباراة السوبر الإيطالي المقبلة، ولذلك يبحث الكثير من المتابعين عن تردد القناة لمتابعة كافة المباريات التي تنقلها القناة.

تردد قناة Rai 1 الإيطالية

سنقدم لكم اليوم تردد قناة Rai 1 الإيطالية المفتوحة التي تعمل لجميع الجماهير بدون تشفير أو حقوق بث، فهي تقوم ببث مجموعة كبيرة من البرامج الرياضية التي تنقل كافة الأخبار الحصرية الرياضية بث مباشر مجاني وبدون تقطيع، وهذا لا يُعني أن القناة فقط تقوم ببث المباريات الإيطالية، بل إنها تنقل جميع المباريات الأوروبية حصريًا.

فإن كنتم من عشاق متابعة الدوري الإيطالي ومباريات كرة القدم العالمية يمكنكم الآن ضبط جهاز الاستقبال على تردد قناة Rai 1 الإيطالية لمتابعة العديد من المباريات المهمة، والتي قد لا تتمكن من متابعتها من خلال العديد من القنوات الأخرى، والتي تقوم ببث المباريات بحقوق بث بالإضافة إلى أنها مشفرة وتحتاج إلى اشتراك شهري أو اشتراك سنوي.

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تردد قناة Rai 1 الإيطالية على القمر الصناعي هوت بيرد

ويمكنكم الآن متابعة القناة لمتابعة مباراة السوبر الإيطالي المقبل من خلالها، حيث أن القناة منذ أن تم بثها منذ عشرات السنين وهي تقوم بنقل كافة مباريات الفرق الإيطالية والمنتخب الإيطالي وبجودة عالية.

ولا يُشترط أن تقوم بشراء جهاز استقبال إتش دي، بل يمكن أن تعمل القناة على أجهزة الاستقبال التي تعمل بنظام السي دي، ويمكنك المتابعة من خلال الترددات التالية:

القمر الصناعي التردد معامل الترميز معامل الاستقطاب هوت بيرد الأوروبي – Hot Bird 1-6 11766 أو تردد 10992 27500 عمودي

موعد مباراة السوبر الإيطالي

وسوف تقوم القناة بنقل مباراة السوبر الإيطالي والتي ستجمع بين فريقي ميلان ويوفنتوس يوم الأربعاء الموافق 16 من شهر يناير 2019، وذلك في تمام الساعة السابعة والنصف بتوقيت القاهرة، وفي تمام الساعة الثامنة والنصف بتوقيت المملكة العربية السعودية