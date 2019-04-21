تردد قناة كرتون نتورك Cartoon Network Arabic 2019 – التقط هنا “direct” اسرع اشارة...

نعرض لكم زوار موقعنا المتميز عرب فور نيوز كل ما يخص تردد قناة كرتون نتورك، وهي الفضائية الجديدة الخاصة بالأطفال عبر الأقمار الصناعية النايل سات والعرب سات، وذلك لمساعدتكم في التعرف على المزيد من المعلومات حول القناة وتردد قناة كرتون نتورك بالعربية عبر الأقمار الصناعية لكي يتمكن جميع محبي برامج الأطفال من ضبط ترددها الخاص بشكل صحيح للاستمتاع بمتابعة البرامج عبر شاشتها فورا.

نتيح لكم زوارنا الآن معرفة تردد قناة Cartoon Network Arabic، حيث رغبة الكثيرون من محبي وعشاق برامج الأطفال في معرفة تردد كرتون نتورك لمشاهدة الأفلام الكرتونية المختلفة الشيقة ، لذا سنحاول خلال مقالنا التالي مساعدتهم في التعرف على كل ما يخص القناة الجديدة.

تردد قناة كرتون نتورك 2019

تعتبر قناة كرتون نتورك بالعربية من أشهر القنوات الآن عبر الأقمار الصناعية إذ تتميز ببرامجها الهادفة الموجهة للأطفال، لأنها تعمل على تقديم الأفلام الكرتونية الشيقة والمتنوعة والتي من خلال برامجها الهادفة استطاعت أن تصنع لنفسها قاعدة جماهيرية كبيرة جدا بالوطن العربي.

تردد قناة كرتون نتورك بالعربية

قناة كرتون نتورك تخاطب الجميع ووفرت وسيلة الاتصال الخاصة بها عبر البريد الإلكتروني والفيس بوك وتويتر بالإضافة لليوتيوب بهدف توسيع شبكة العلاقات وزيادة أعداد الجماهير.

قناة كرتون نتورك

القناة تقوم ببث برامجها من المملكة العربية المتحدة، وتقوم بعرض الأفلام الكرتونية الشهيرة مثل “توم آند جيري” المحبب من جميع الأطفال بالإضافة لعرض الأغاني، ومن أمثلة الأفلام الكرتونية التي تقدمها “العم جدو والدببة الثلاثة وأبطال التايتنز انطلقوا ومنزل فوستر وتشاودر ويحيي أنجلو ومستر بين والسنافر بالإضافة للعديد والعديد من الأفلام المتنوعة عبر شاشتها.

Advertisements

تردد قناة كرتون نتورك Cartoon Network Arabic

القناة مجانية تعرض أفلامها الكرتونية طوال اليوم وعلى مدار 24 ساعة، وتقدم القناة بالإضافة لأفلامها وبرامجها الكرتونية الأغاني والقصص الكرتونية إذ تعد أول قناة تعرض عبر شاشتها “توم آند جيري” أحدث حلقات وباللغة العربية.

تردد قناة كرتون نتورك بالعربية عبر النايل سات

نستعرض خلال تقريرنا التالي التردد الخاص بقناة كرتون نتورك بالعربية حتى يمكنكم الاستمتاع ببرامج الأطفال والأفلام الكرتونية عبر القمر الصناعي النايل سات والعرب سات

القناة القمر تردد القناة المدار FEC/SR كرتون نتورك بالعربية نايل سات 12226 (H) 7.0°W 27500 – 5/6 كرتون نتورك بالعربية عرب سات 11747 (H) 7.0°W 27500 – 3/4 كرتون نتورك بالعربية نايل سات 12228(h) 7.0°W 27500 – 5/6

يمكنكم ضبط التردد الآن من خلال المعلومات المقدمة عبر الجدول حتى تستمتعوا بمشاهدة القناة.

الآن يمكنكم زوارنا الكرام ضبط تردد قناة كرتون نتورك وذلك من خلال المعلومات المرفقة خلال تقريرنا التالي، حيث يمكنكم الآن استقبال إشارة القناة عبر القمر الصناعي النايل سات ومن ثم الاستماع ببرامج القناة.