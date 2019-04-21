عرض”الأن”تردد قناة الوطنية التونيسية الرياضية 2019 علي القمر الصناعي نايل سات / لمعرفة...

تعتبر قناة الوطنية التونسية الرياضية، من القنوات المهمة علي الساحة الرياضية،التي حازت علي حي المشاهدين التونيسين والعرب عموماً، حيث تنقل مباريات الدوري التونسي ومباريات المنتخب التونسي، التي يشارك فيها داخل تونس وخارجها، وتمثل قناة الوطنية التونسية الرياضية، أهمية لمحبي وعشاق الرياضة بمختلف أنواعها بوجه عام، وعشاق الدائرة المستديرة كرة القدم بوجه خاص، هذه الرياضة التي أسرت العديد من عشاقها، وأصبحت هي الأهم علي مستوي العالم.

ونتابع معكم كل جديد ومميز، لنقدمه لمتابعينا حتي يتمكنوا من متابعة قناة الوطنية التونسية الرياضية، لمتابعة مباريات الدوري التونسي، حيث عشاق كرة القدم والجمهور الكبير في كل مكان، ومعرفة كل ماهو جديد من أهم الأخبار الرياضية علي الساحة أول بأول.

مباريات اليوم

الإتحاد المنستيري/ الترجي الرياضي الساعة 4 عصراً الإسبوع العشرون الملعب القابسي/ الصفافسي الساعة 4 عصراً الإسبوع العشرون حمام الأنف/ النجم الرياضي بالمتلوي الساعة 4 عصراً الإسبوع العشرون الملعب التونسي/ مستقبل قابس الساعة 4 عصراً الإسبوع العشرون

تهتم قناة الوطنية التونسية الرياضية، بنقل مباريات الدوري التونسي والمباريات، التي يشارك فيها المنتخب التونسي ويتابعها الجميع، في تونس وفي شمال أفريقيا والوطن العربي، وتضم مجموعة متميزة من مقدمي البرامج الرياضية والمحللين الرياضيين، من خلال إستديوهات لتحليل المباريات وتوضيح الفنيات.

تردد قناة الوطنية التونسية الرياضية علي القمر الصناعي نايل سات 2019

التردد الإستقطاب معامل الترميز القمر الصناعي 10795-11658 v 27500 نايل سات

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تبث قناة الوطنية التونسية الرياضية، إرسالها مجاناً وعلي مدار اليوم، ولذلك نوفر لكم التردد الصحيح من خلال موقعنا، لسهولة ضبطها ومتابعتها، حيث أن متابعيها في زيادة يوماً بعد يوم، لإهتمام القناة بمشاهديها وتقدم كل جديد ومميز، وتنقل أهم المباريات والفاعليات التي يهتم بها الشباب التونسي والعربي، والقناة تجدد من نفسها وتعمل علي الظهور بشكل راقي ومميز، لتنافس القنوات الأخري التي تعمل في مجال الرياضة.