“Simply” تردد قناة الميدان||| التردد الجديد لقناة الميدان 2019||| اتفرج على برنامج زد...

تردد قناة الميدان، قناة الميدان هي أحد القنوات الفضائية التي لاقت شهرة واسعة الفترة الماضية، حيث قضت محكمة القاهرة الاقتصادية بمصر بوقف بث برنامج “زد رصيد” على قناة “الميدان” الفضائية، مؤكدة أن البرنامج تعود ملكيته لمؤلفه مؤسسة قناة “بداية” الفضائية.

واتصفت قناة “الميدان” نفسها كمحطة إعلامية محافظة منذ انطلاقها أول مرة في العام 2005، حيث منعت النساء من الظهور في برامجها، بجانب غياب الموسيقى عن ساعات بثها الطويلة، وهما سمتان شائعتان لأنصار التيار المحافظ في السعودية، ولهذا نال تردد قناة الميدان كل هذه الأهمية.

قناة الميدان

تحدت قناة الميدان قرار محكمة مصرية بوقف بث برنامج ”زد رصيدك“ الذي تعود ملكيته لقناة ”بداية“ السعودية المتوقفة عن البث بقرار حكومي، وقال المشرف العام على برامج الواقع في قناة الميدان ياسر العباس معلقًا على تداول أنباء القرار القضائي: ”ردي قد يكون مؤلمًا ! احترامي للأوراق القانونية يمنعني ! لكن سنعمل لنظهر بصورة مميزة ! نحن نعمل بشكل قانوني ”لا تقلقوا“ موعدنا الليلة ٨:٠٠ م #زد_رصيدك_الموسم_الثامن”، وكان مالك قناة ”بداية“ السعودية عبدالعزيز العريفي قد نشر الحكم القضائي عبر تويتر وعلق عليه بالقول ”بحمد الله صدر أمر قضائي من المحكمة الاقتصادية بالقاهرة، بوقف بث ونشر برنامج ”زد رصيدك“ على قناة ”الميدان“؛ وذلك لأنه مملوك لقناة ”بداية“.. ونحن بانتظار تنفيذ الحكم“، ونشر المدير التنفيذي بقناة بداية، فواز الحارثي، الحكم ذاته قائلًا: ”تود إدارة قناة بداية الفضائية التأكيد لكل جماهيرها عن ملكية القناة لبرنامج ”زد رصيدك“. يأتي هذا التأكيد في ظل محاولات بعض الجهات الإعلامية عدم الالتزام بحقوق الملكية الفكرية، كما أنه تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة. صورة قرار المحكمة بوقف بث (زد رصيدك)على قناة الميدان“، وتنتمي ”بداية“ لقنوات ”برامج الواقع“، وقد أثارت الجدل مرارًا، وتلقت إنذارات رسمية بمخالفة قوانين البث عدة مرات، قبل إغلاقها قبل عام على خلفية انتقادات لاذعة واجهتها بسبب قيام المشرف على فترة البث بإبلاغ أحد متسابقيها بوفاة والده على الهواء مباشرة.

تردد قناة الميدان على النايل سات

تردد قناة الميدان على النايل سات فقط 12054 الاستقطاب V عمودي الترميز 27500

برنامج زد رصيدك 8

زد رصيدك7 النسخة السابعة من البرنامج الواقعي من تلفزيون الواقع قناة بداية ، ويهتم البرنامج بثقافة الكسب والتوفير والتنويع في فقراته من خلال البرامج الترفيهة و الثقافية و المهاراية والتطويرية ، مدة البرنامج 3 أشهر ويهدف لإستخراج أوجه جديدة بالاعلام وتنمية المواهب الشبابية ، يأتي البرنامج على مدار 18 ساعة يومياً من العاشرة صباحاً وحتى الثانية صباحاً خلال 90 يوم على قناة بداية الفضائية يشارك فيه 26 متسابقاً من الخليج والدول العربية يتخلله العديد من الفقرات المسلية والدينية والثقافية التطويرية والمسابقات الحماسية ويعتبر زد رصيدك أشهر برنامج واقعي عربياً والأضخم على مستوى العالم .