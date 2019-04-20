الحديث”هنا”تردد قناة “الجديد” اللبنانية 2019 علي القمر الصناعي نايل سات...

قناة “الجديد” هي القناة رقم واحد في لبنان،بل اصبحت من أفضل القنوات العربي، حيث تميزها في المحتوي المقدم علي شاشتها، وتتنافس مع باقي القنوات بالوطن العربي، وجاءت شهرتها منذ شهر رمضان 2010، لحصولها علي أعلي نسب مشاهدة لبرامجها،في هذا العام الذي يعتبر بداية تعريف الجمهور العربي بالقناة، وهذه القناة تقدم برامج ومسلسلات علي مدار اليوم، حيث أنها قناة مجانية ليس لها إشتراك، وهي تحرص علي مشاهديها، سواء اللبنانين أو أبناء الوطن العربي وتقدم محتوي متنوع ومميز.

تأسست قناة “الجديد” عام 1992، بمعرفة رجل الأعمال اللبناني تحسين الخياط، وكانت تحت إسم “نيو تي في” ولكن بسبب الخلافات اللبنانية السورية تم إغلاقها عام 1997، وفي عام 2001تم إفتتاح القناة، وتغير إسمها وأصبح الإسم قناة “الجديد” في عام 2007،وهي قناة مميزة وتقدم كل مايهم الشأن اللبناني والعربي، وتعتبر من أهم القنوات علي الساحة اللبنانية وفي الوطن العربي، لما تقدمه من برامج ومسلسلات، وهي دائماً متجددة ومتميزة وهي تبث بتقنية الإتش دي لتخرج صوره ممتازه ترضي جمهورها الكبير.

تردد قناة “الجديد” 2019 علي القمر الصناعي نايل سات

التردد الإستقطاب معامل الترميز القمر الصناعي 12130 v 27500 نايل سات

قد يهمك معرفة تردد قناة ONE

قد يهمك معرفة تردد قناة LBC SAT

Advertisements

محتوي قناة “الجديد”

تقدم قناة “الجديد”مجموعة من البرامج والمسلسلات، العربية والتركية المدبلجة باللغة العربية، وتتميز القناة بتنوع البرامج المقدمة علي شاشتها، فمنها السياسي ومنها الكوميدي وايضاً الإجتماعي، ولا ننسي إهتمام القناة ببرامج التي تهتم بالمرأة والموضة، وتقدم القناة ايضاً الأخبار وتنقل الفاعليات المهمة، علي الساحة اللبنانية والعربيةوحاذت القناة علي نسب مشاهدة عالية في لبنان والعالم العربي في الفترة الأخيرة.

أهم البرامج لقناة “الجديد”

تقدم قناة “الجديد” مجموعة متنوعة، من البرامج منها (برنامج غفران- برنامج الحدث- برنامج إعرف عدوك- برنامج طوني خليفة- برنامج ولا علبال- برنامج هلق شو- برنامج تحت السيطرة- أنا هيك- داليا والتجديد- قدح وجم).

أهم المسلسلات لقناة الجديد

تعرض علي شاشة قناة الجديد مجموعة مميزة من المسلسلات ومنها ( الحب الأعمي-الباشا- ألو جميل ألو هناء- لست جارية- blind love).