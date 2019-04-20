“Apprendre” تردد قناة سودان بكرة SUDAN BUKRA | اضبط تردد قناة سودان بكرة على النايل...

تردد قناة سودان بكرة على النايل سات، تردد قناة سودان بكره، اكتسبت هذه القناة اهتماماً خاصاً في الفترة الأخيرة في ظل ما يشهده الشارع السوداني من مظاهرات عارمة، إذ لا تزال التطورات في السودان تحتل مكانا بارزا في تغطية وتحليلات الصحف العربية بنسختيها الورقية والإلكترونية، إذ يناقش كثير من الكُتّاب الخطوات التالية بعد تشكيل مجلس انتقالي في البلاد.

السودانيون الكرام في كل مكان نظراً لمتابعتنا الشاملة لكل ما يهمكم، سوف نستعرض في هذا المقال كل ما يهمكم معرفته حول تردد قناة سودان بكرة وكيفية ضبط تردد القناة ومحتوى القناة الذي ستقدمه فتابعونا وضعوا المقال في المفضلة لديكم يصلكم كل جديد.

قناة سودان بكرة SUDAN BUKRA

قناة سودان بكرة هي أحدث القنوات السودانية على النايل سات، ولم يعرف بعد نوعية البرامج المنتظر تقديمها في القناة ولكن يظهر من لوجو القناة أنها ستكون قناة إخبارية، ومن المتوقع أن تحظى هذه القناة بشعبية كبيرة بين السودانيين نظراً لما تمر به البلاد من أحداث في شتى نواحي الحياة، وتبث القناة بصيغة SD، لهذا فقد أعطت القناة فرصة تنزيلها بكل سهولة لمن يملكون ريسيفرات عادية أو ريسيفرات HD، وتظهر القناة عند البحث عنها بإسم Sudan Bukra، ومن المتوقع أن القناة سوف تعلن عن افتتاحها بشكل رسمي قريباً جداً.

تردد قناة سودان بكرة

يمكنكم الأن تنزيل القناة وضبطها بكل سهولة عن طريق الإستعانة بالجدول التالي:-

Advertisements

التردد معدل الترميز الإستقطاب FEC 11636 27500 Ver رأسي 5/6

وإذا واجهتكم أي مشاكل في عملية الضبط يمكنكم ترك استفساراتكم وأسئلتكم في التعليقات أسفل المقال وسنجيب عليها على الفور، كما يمكنكم الإستعانة بالفيديو التالي:-



كيفية ضبط تردد قناة سودان بكرة يمكن وبسهولة استقبال تردد القناة عن طريق اتباع الخطوات التالية:- التأكد من ضبط الطبق ناحية قمر نايل سات.

من ريموت الرسيفر يتم الضغط على زر menu والدخول لقائمة التركيب installation.

اختيار اسم القمر الصناعي المصرى نايل سات Nilesat.

الدخول الى قائمة الترددات واضافة تردد جديد add new tp.

فى خانة التردد تكتب التردد 11636.

فى خانة معدل الترميز أو symbol rate نكتب 27500.

فى خانة الاستقطاب أو polarization نختار رأسي أو ver.

نقوم بالبحث عن التردد فتظهر القناة باسم sudan bukra.

متابعينا الكرام سنوافيكم بكل جديد يطرأ عن تردد القناة فتابعونا وضعوا المقال في المفضلة لديكم يصلكم كل ما هو جديد.