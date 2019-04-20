“اضبط فورا” تردد قنوات mbc العراق الجديد 2019 على عرب سات ونايل سات | أحدث تردد قنوات ام...

تردد قنوات mbc الجديد 2019 ،القنوات الفضائية التي يشاهدها الملايين في الوطن العربي بأكمله حيث تعمل شبكة قنوات أم بي سي على تقديم مجموعة متنوعه ومختلفة من القنوات التي تغطى كافة الأذواق فهناك قناة mbc الرئيسية ثم تأتي قناة mbc2 لهواة الأفلام الأجنبية الجديدة والمتنوعة وتغطي أيضا الأحداث السينيمائية بالخارج ومن أشهر برامجها “سكووب ويز رايا”، هناك أيضا قنوات mbc للأطفال وللرياضة وللدرامة المصرية والدراما الخليجية أيضا إم بي سي بوليوود التي أفتتحت منذ أعوام قريبة لتقوم بتغطية كافة الأفلام الهندية التي لاقت نجاح كبير الفترة الماضية، يمكنكم الآن متابعة كل ما هو جديد ويخص قنوات mbc من حيث تردد قنوات إم بي سي وأحدث القنوات التي تفتتحها شبكة الإم بي سي الآن وذلك من خلال موقعنا عرب فور نيوز.
يمكنكم الآن معرفة أحدث تردد لقنوام ام بي سي 2019 المختلفة، وإذا واجهتكم أي مشاكل في ضبط الترددات يمكنكم الآن ترك تعليق أسفل المقال بالمشكله وسنقوم بالمساعده في حلها على الفور بشرح طريقة الضبط الصحيحه.
تردد قناة mbc ام بي سي
تردد قناة mbc أم بي سي على النايل سات و عرب سات
التردد
الاستقطاب
معامل تصحيح الخطأFEC
معدل الترميز N
القمر
11470
عمودي (V)
5/6
27500
نايل سات
11270
عمودي (V)
5/6
27500
عرب سات
تردد قناة mbc2 ام بي سي 2
تردد قناة mbc 2 أم بي سي 2 على النايل سات
التردد
الاستقطاب
معامل تصحيح الخطأFEC
معدل الترميز N
القمر
11470
عمودي (V)
3/4
27500
نايل سات
تردد قناة mbc3 ام بي سي 3
تردد قناة mbc 3 أم بي سي 3 على النايل سات
التردد
الاستقطاب
معامل تصحيح الخطأFEC
معدل الترميز N
القمر
11938
عمودي (V)
5/6
27500
نايل سات
تردد قناة mbc4 ام بي سي 4
تردد قناة mbc 4 أم بي سي4 على النايل سات
التردد
الاستقطاب
معامل تصحيح الخطأFEC
معدل الترميز N
القمر
11938
عمودي (V)
3/4
27500
نايل سات
تردد قناة mbc max ام بي سي ماكس
تردد قناة mbc max أم بي سي ماكس على النايل سات و عرب سات
التردد
الاستقطاب
معامل تصحيح الخطأFEC
معدل الترميز N
القمر
11938
عمودي (V)
3/4
27500
نايل سات
11919
عمودي (V)
3/4
27500
عرب سات
تردد قناة mbc action ام بي سي اكشن
تردد قناة أم بي سي أكشن mbc action على النايل سات و عرب سات
التردد
الاستقطاب
معامل تصحيح الخطأFEC
معدل الترميز N
القمر
11470
عمودي (V)
5/6
27500
نايل سات
11476
عمودي (V)
5/6
27500
نايل سات
11270
عمودي (V)
5/6
27500
عرب سات
12284
عمودي (V)
5/6
27500
عرب سات
تردد قناة mbc masr ام بي سي مصر
تردد قناة أم بي سي مصر 1 mbc masr على النايل سات
التردد
الاستقطاب
معامل تصحيح الخطأFEC
معدل الترميز N
القمر
12015
عمودي (V)
5/6
27500
نايل سات
تردد قناة mbc masr2 ام بي سي مصر2
تردد قناة أم بي سي مصر 2 mbc masr على النايل سات
التردد
الاستقطاب
معامل تصحيح الخطأFEC
معدل الترميز N
القمر
11823
عمودي (V)
5/6
27500
نايل سات
تردد قناة mbc bollywood ام بي سي بوليوود
تردد قناة أم بي سي بوليود mbc bollywood على النايل سات