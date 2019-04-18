“الآن استقبل” تردد قناة ابو ظبي الرياضية Abu Dhabi Sport HD الاولى والثانية الناقلة...

يعرض تردد قناة أبو ظبي الرياضية مباريات البطولة العربية حصرياً على شاشتها، لذلك نوفر لكم عبر تلك المقالة التردد الخاص قناة أبوظبي الرياضية على النايل سات من أجل مشاهدة مباريات البطولة بشكل مباشر ومجاني، خاصة أنه لا يوجد أي قناة أخرى ناقلة لمباريات البطولة التي يتنافس عليها أقوى الفرق العربية من قارتي آسيا وأفريقيا والتي سوف تستمر حتي شهر مايو المقبل.

مشاهدة مباراة الهلال والفيصلي اليوم في الدوري السعودي، والتي تبدأ في الساعة الثامنة وربع مساءا بتوقيت الرياض مساء اليوم الجمعة الموافق الثامن من شهر فبراير، الساعة السابعة وربع مساءا بتوقيت القاهرة، حيث يسعى الهلال إلى تحقيق الانتصار من أجل الاحتفاظ بصدارة ترتيب المسابقة المحلية والتحليق بعيداً عن النصر صاحب المركز الثاني.

قناة أبو ظبي الرياضية هي قناة إماراتية تنقل العديد ن الرياضات على شاشتها مثل كرة القدم والطائرة وسباق الخيول والتنس الأرضي بالإضافة إلي بعض الألعاب القتالية المحلية، وتبث القناة بجودة بث أتش دي على تردد، وجودة بث عادية على تردد أخر وتلعب مباريات البطولة العربية 2018 بنظام الذهاب والعودة بين المتنافسين والفائز يصعد إلي الدور القادم، وهو الأمر الذي يجعل تلك المباريات مثيرة للغاية، وهناك قناتان مفتوحتان يتم نقل البطولة العربية “بطولة زايد للأندية الأبطال” عليها.

تردد قناة ابو ظبي الرياضية

القناة التردد القمر ابو ظبي سبورت sd 12226 v 27500 نايل سات ابو ظبي سبورت sd2 12226 v 27500 نايل سات ابو ظبي سبورت hd 12467 h 27500 نايل سات ابو ظبي سبورت hd2 12467 h 27500 نايل سات

وتًعد قناة أبو ظبي من القنوات العربية الرائدة والمتخصصة في مجال الرياضة منذ سنوات طويلة، وسق لها الحصول على حقوق نقل مباريات الدوري الإيطالي والإنجليزي في وقت سابق.

Advertisements

مباريات دور الثمانية كأس زايد

ولم تحدد مواعيد الدور ربع النهائي من كأس زايد حتى الآن، وأليكم المباريات المنتظرة.

وقد قدمنا لكم التردد الصحيح الخاص بقناة أبو ظبي الرياضية عبر القمر الصناعي نايل سات، اذا حدث أي تغيير به سنقوم بإضافته.

تأهل النجم الساحلي التونسي إلي نهائي البطولة العربية لكرة القدم بعد تخطييه المريخ السوداني بالفوز ذهاباً على أرضه بهدف نظيف والتعادل إياباً بالسودان سلبياً.