بالتردد القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة “ليفربول وبورتو” مباشر اليوم في إياب ربع نهائي ...

الان تردد القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة ليفربول وبورتو مباشر ومجاناً اليوم، يقود النجم المصري محمد صلاح، نجم نادى ليفربول الانجليزى، فريقه في المباراة المقرر إقامتها اليوم الأربعاء ضد فريق بورتو البرتغالي وذلك في إياب دور الـ8 من بطولة دوري أبطال أوروبا.

تقام مباراة ليفربول اليوم في عودة دور الربع نهائي من بطولة دوري أبطال أوروبا اليوم الاربعاء في تمام العاشرة مساءًا بتوقيت المملكة العربية السعودية والتاسعة بتوقيت القاهرة.

مباراة ليفربول وبورتو اليوم

يدخل فريق ليفربول المباراة متصدر للدوري الانجليزي برصيد 85 نقطة بعد تحقيق فوز هام على فريق تشيلسي بهدفين نظيفين في الجولة الـ 34 من الدوري الانجليزي.

القنوات الناقلة لمباراة ليفربول وبورتو اليوم

سوف تقام مباراة ليفربول وبورتو اليوم في تمام التاسعة مساءًا بتوقيت القاهرة على ملعب ملعب الدراجاو في الدور الربع نهائي من بطولة دوري أبطال أوروبا وسوف تذاع المباراة على قناة beIN SPORTS HD2 بتعليق من المتألق حفيظ دراجي – سوار الذهب

تردد القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة ليفربول وبورتو اليوم مجانا

القناة التردد القمر الصناعي قناة ارينا سبورت 2 11798 أسترا 3 A قناة إدمان اربيذجان 11175 اوروبا ستار 1 قناة ZDF HD 11054 “يتوقف في بعض الأحيان” hot bird قناة ZDF HD 11369 أسترا

التشكيل المتوقع للفريقين

ليفربول المتوقع دخوله مباراة اليوم بتشكيل يضم كلاً من، أليسون في حراسة المرمى – آندي روبرتسون – فيرجيل فان دايك – جويل ماتيب – ترينت آرنولد – جيمس ميلنر – جوردان هندرسون – جورجينيو فينالدوم – ساديو ماني – روبرتو فيرمينو – محمد صلاح.

ومن المتوقع أن يخوض بورتو مباراة اليوم بتشكيل يضم كلاً من، إيكر كاسياس في حراسة المرمى – ويلسون جانا – إيدير ميليتاو – بيبي – ماكسي بيريرا – جيسوس كورونا – دانيلو بيريرا – هيكتور هيريرا – أوتافيو إدميلسون – فرانسيسكو سواريز – موسى ماريجا,

تردد قناة beIN SPORTS HD2

تبث قناة beIN SPORTS HD2 على قمر النايل سات الصناعي بتردد 12264 ومعدل ترميز 27500 معامل التصحيح 3/2 أفقى، كما تبث على قمر سهيل سات الصناعي بتردد 11547 معدل الترميز 27500 عمودى.

كما يمكنكم متابعة مباراة ليفربول وبورتو من خلال شاشات الانترنت وبجودة عالية من خلال الاشتراك في beIN CONNECT

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المباراة الملعب الموعد الحكم القناة الناقلة ليفربول – بورتو آنفيلد الأربعاء 17 أبريل 2019،

12 شعبان 1440 هجريًا

22:00 السعودية، 21:00 مصر أنطونيو لاهوز beIN SPORTS HD 2

قنوات مفتوحة تنقل مباراة ليفربول وبورتو

SPORT / Syria

Express 11°W – 10986 V 12110

Eutelsat 70.5°E – 12548 V 7500

Varzish Sport / Tajikistan

NSS 57°E – 11566 H 10750

Yahsat 52.5°E – 11785 H 27500

Biss : 12 34 00 46 AB CD 00 78

MATCH! TV / Russia

Express 53°E – 12615 H 8122

Biss : 26 08 39 67 12 04 38 11

Express 53°E – 12576 H 14990

Yamal 90°E – 11471 V 11160

Open Beyond TV / Greece

Eutelsat 3.1°E – 12702 H 13960

Arena Sport 1 / Serbia – Tandberg

BulgariaSat 1.9°E – 12380 H 30000

GOL TV / Spain – Multistream

Hispasat 30°W – 12671 V 30000

TVE La 1 / Spain – Multistream

Hispasat 30°W – 12671 V 30000