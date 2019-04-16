تحديث تردد قناة زي ألوان الجديد 2019..استقبل بث قناة Zee Alwan عبر الأقمار الصناعية لمشاهدة أروع...

الان تردد قناة زي ألوان الجديد 2019، أحدث تردد لقناة زي ألوان الجديد Zee Alwan 2019 على نايل سات وعرب سات، تعد قناة زي ألوان من أهم القنوات الناقلة لكثير من المسلسلات الهندية، والمسلسلات العربية، وأيضا المسلسلات المدبلجه وهذا يميزها عن غيرها من القنوات الهندية و يؤدي إلي زيادة شعبيتها من بين القنوات الأخري، وقناة Zee Alwan تعتبر من أقوى القنوات و أقربها للمشاهد العربي، وتعمل على عرض الأعمال التي تناسب جميع الأذواق والأخلاقيات للمشاهد بالعالم وتقوم بعرض محتويات آمنه للمشاهدة من قبل الطفل العربي و جميع المشاهدين، وسوف نقوم بعرض أحدث تردد للقناة على الأقمار الصناعية عرب سات ونايل سات.

نبذة عن قناة زي ألوان

تم تأسيس قناة زي ألوان وانطلاقها في عام 2012 وهي من احدي قنوات ذي الترفيهية المملوكة لسوبهاش تشاندرا رجل الأعمال الهندي ومقرها الرئيسي في الإمارات مدينه دبي، حيث يتم البث من دبي ويوجد لها فرع أخر في السعودية، وقد تم انطلاق القناة بعد انطلاق قناة زي أفلام التي تعمل على عرض الأفلام الهندية حيث حققت الكثير من النجاح وذلك لما تقوم بتقديمه من محتوى عالي الجودة، وتعد قناة زي ألوان من القنوات المجانية ويتم البث طوال اليوم حيث ستقوم بعرض أفضل المسلسلات، والبرامج الهندية، وأيضا التركية، والعالمية المدبلجه للغة العربية وذلك بالإضافه إلي عرضها للمسلسلات العربية و البرامج الحصرية.

مميزات قناة زي ألوان

قناة زي ألوان تتميز بأنها من أهم القنوات التي تحرص دائما على أذاعه الدراما الهندية، وأيضا تقوم بعرض البرامج المتنوعة ومن أهم ما يميزها أنها من أعلي القنوات الفضائية في الصدارة، حيث أنها متخصصة في تقديم المحتوي الهندي، وتتميز قناة زي ألوان بحصولها علي أعلي نسب مشاهدة ودائما تتطلع لتقديم كل ما هو جديد منعا للملل بالإضافة إلي ذلك عرضها للبرامج المميزة.

مسلسلات تقوم بعرضها قناة زي ألوان

قناة زي ألوان متخصصة في عرض الدراما الهندية المتنوعة، لذا فأنها قامت بعرض العديد من المسلسلات التي تابعها الملايين من الجمهور العربي حول العالم، فمكتبة قناة زى ألوان مليئة بالمسلسلات الرائعة منها:

مسلسل قصر سوارنا.

مسلسل أحلام بسيطة.

مسلسل أحلام مراهقتين.

مسلسل مكانك في القلب.

مسلسل ملكة جانسي.

مسلسل نضال إمرة.

أحدث تردد لقناة زي ألوان عبر الأقمار الصناعية 2019

اسم القمر الصناعي التردد الجديد معامل الترميز الاستقطاب معامل تصويب الخطأ النايل سات 11938 27500 عمودي “V” 5/6 النايل سات 11418 27500 عمودي “V” 3/4 العرب سات 12111 27500 عمودي “V” 3/4

قريباً مسلسل زوجتي السمينة



المسلسل الهندي #زوجتي السمينة على شاشة #زي الوان ابتداءً من يوم الأحد 7 # ابريل الـ7 بتوقيت #السعودية

مسلسلات شهر إبريل على قناة زى الوان

تعرض المسلسلات التالية على شاشة قناة زى الوان

مسلسل السلطانة قسم ,مسلسل البيت الكبير،برنامج ساترداي نايت، مسلسل قدري ونصيبي،مسلسل قلبي برئ، مسلسل سلطانة، مسلسل سايكو فى الاوقات التالية :-

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