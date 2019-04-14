إستقبل أحدث الترددات لجميع قنوات الأطفال الجديدة علي القمر الصناعي النايل سات 2019 ومحتوي متميز...

نقدم لكم في هذا التقرير أحدث الترددات لقنوات الأطفال، التي تبث علي القمر الصناعي النايل سات، فقنوات الأطفال أصبحت من أهم القنوات التي يبحث عنها الأباء والأمهات، لأولادهم في كافة أرجاء العالم العربي، وهي أكثر القنوات مشاهدة لما تقدمة من محتوي ممتع لصغارنا الأحباء، في صورة بسيطة وميسرة يسهل عليهم فهمها وإستعابها، فهي بجانب أفلام الكرتون الذي تقدمة للأطفال، فهي تعلمهم القيم السليمة والعادات الصحيحة، وتكسبهم المهارات المختلفة وتحسهم علي الصلاة وإحترام الكبير.

وايضاً تعرض لهم الأغاني التي تناسب أعمارهم، ويتفاعل معها الأطفال بصورة كبيرة، وتجعل من مشاهدة التليفزيون متعة كبيرة لهم، وتقدم القنوات مادة علمية للأطفال، بصورة سهلة وبسيطة يستوعبها الأطفال بسهولة، والجدير بالذكر علي سبيل المثال أن قناة سيبستون قد تم إطلاقها في عام 2004، وقناة الجزيرة أطفال في عام 2005، وقناة طيور الجنة الأردنية في عام 2008، وتم إطلاق قناة نيتورك العربية في أكتوبر 2010.

ونحن معكم من خلال موقعنا، نعرض عليكم أحدث الترددات الخاصة بأهم القنوات للأطفال، حرصاً منا علي راحة ومتعة أطفالنا، وأولياء أمورهم، لما تقدمه هذه القنوات من محتوي مميز.

تردد قنوات الأطفال علي القمر الصناعي النايل سات

إسم القناة التردد معامل الإستقطاب معامل الترميز قناة ماجد 12226 أفقى 27500 قناة سمسم 11334 أفقي 27500 طيو الجنة 11315 عمودي 27500 كراميش 11317 عمودي 27500 ام بي سي 3 11470 عمودي 27500 ميكي 11258 أفقي 27500 قناة كوجي 11636 عمودي 27500 قناة كوكي 11601 أفقي 27500 قناة سيبستون 11785 عمودي 27500 قناة بيليستانك 11137 أفقي 27500 قناة براعم 12264 أفقي 27500 قناة سنا 10972 أفقي 27500 ناشيونال جيوجرافيك 11938 عمودي 27500 طيور بيبى 11392 عمودي 27500 قناة نيتورك عربي 12226 أفقي 27500

ونحن مستمرون معكم لتقديم كل ما هو جديد، من ترددات خاصة بقنوات الأطفال لسهولة ضبطها، وإذا حدث أي جديد في الترددات سنوافيكم به في الحال.