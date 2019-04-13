“Frequency Channel Nile Comedy” تردد قناة النيل كوميدي 2019| أضبط الآن التردد الجديد لقناة النيل...

النيل كوميدي هي قناة مصرية عربية تابعة للإعذاعة والتلفزيون المصرية ، وتعمل القناة على مدار الـ24 ساعة بدون تقطيع أو تشويش ،والقناة هي قناة مميزة ، فيما بسبب ماتقدمه على شاشتها يومياً ، فهي تقوم بعرض مجموعة مميزة ومنوعة من الأفلام والبرامج الكوميدية، كما تقوم بعرض المسرحيات المضحكة التي تعطي البهجة على وشوش المشاهدين .

برامج قناة نايل كوميدى

_ برنامج ضحكني شكرا.

-برنامج هرشة دماغ.

_برنامج دروس تعليم اللغة الكوميدية.

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_ برنامج عزب شو/ يقوم بتقديمه الكوميديان محمود عزب.

_برنامج سيلفي مع هيما.

ويمكنكم زوانا الكرام متابعة القناة من خلال البث المباشر الخاص بها ن وذلك على موقع شبكة قنوات النيل ، ومشاهدة كل ما يعرض على القناة أونلاين على قناة نايل كوميدي الفضائية المصرية، من البث المباشر الخاص عبر موقع قنوات النيل المتخصصة، كما أنها من السهل متابعة أخبار القناة على مواقع التواصل الاجتماعي الخاصة بالقناة.

تردد قناة نايل كوميدي 2019