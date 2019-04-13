قناة الشروق | تردد قناة الشروق 2019 | تابع احدث الأخبار السودانية والجزائرية

نقدم لكم متابعينا الكرام كل ما يخص تردد قناة الشروق، حيث نساعد حضراتكم زوارنا الكرام من جميع الدول العربية في معرفة تردد قناة الشروق 2019 وهي القناة الجديدة حديثة الانطلاق عبر النايل سات والعرب سات لذا نوفر لحضراتكم تردد قناة الشروق.

نرصد لكم متابعينا الأعزاء كل المعلومات الخاصة بقناة الشروق، وهي القناة الإخبارية الجديدة عبر الأقمار الصناعية والتي يتم البحث عن ترددها خلال هذه الأيام.

تردد قناة الشروق

نقدم لحضراتكم متابعينا الكرام من دولة السودان تردد قناة الشروق عبر النايل والعرب سات، وهي القناة الخاصة بتقديم التغطية الواسعة لجميع الأحداث الجارية بدولة السودان.

تردد قناة الشروق 2019

حاليا تزداد عمليات البحث الخاصة بتردد قناة الشروق خاصة من جانب الإخوة السودانين رغبة في معرفة الأخبار الخاصة بأحوال السودان بكافة مناطق السودان خاصة خلال هذه الأيام.

تردد قناة الشروق عبر النايل سات

قناة الشروق السودانية هي قناة إخبارية بالمقام الأول بالإضافة لعرض البرامج الثقافية والترفيهية المنوعة، حيث بدء بثها في العام 2008 وتعمل القناة حاليا على بث البرامج الحوارية الهامة المتعلقة بالشؤون السودانية.

القمر الصناعي التردد الاتجاه معدل الترميز معامل التصحيح النايل سات 11958 12687 Advertisements أفقي 27500 3/4 عرب سات 12523 12722 12523 رأسي رأسي أفقي 27500 5/6 بدر 11727 أفقي 27500 3/4

يمكنكم متابعينا الكرام التعرف على مزيد الترددات عبر موقعنا المتميز عرب فور نيوز.