“الآن” أحدث تردد قناة نايل سينما Nile Cinem… .2019 على القمر الصناعي نايل سات...

الآن مباشر أحدث تردد قناة نايل سينما 2019 والتي تعد واحدة من أشهر القنوات الفضائية التي يسعى العديد من عشاق الأفلام العربية لمشاهدتها، باعتبارها متخصصة في عرض هذه الأفلام سواء القديمة أو الحديثة، والتي تسعى من خلالها إلى تلبية كافة أذواق ورغبات المشاهدين في مصر والوطن العربي.

أفلام نايل سينما 2019

وتقوم قناة نايل سينما بتقديم سلسلة من الأفلام الحديثة التي تأتى على قدر كبير من التنوع والاختلاف، ما بين الكوميدية والرومانسية والأكشن وغيرها، والتي تستحوذ على اهتمام قطاع كبير من مشاهدي الأفلام وبخاصة الشباب، الذي يبحث عن كل ما هو جديد ومميز لمشاهدته، ولا تقتصر القناة على تقديم هذه الأفلام السينمائية فقط، بل أيضا تقوم بتقديم عدد ضخم من المسلسلات العربية سواء القديمة أو الحديثة والتي يحرص العديد من محبي الدراما على مشاهدتها والاستمتاع بها.

وتهتم القناة بإذاعة العديد من البرامج المنوعة، والتي تسعى من خلالها والتي تتلاءم مع الأذواق المختلفة، ومن أهم الأفلام التي قدمتها القناة، فيلم لحن الخلود والذي يضم نخبة كبيرة من أشهر فناني الزمن الجميل والذي منهم الفنان الرائع فريد الأطرش والفنانة فاتن حمامة وآخرون غيرهم، وفيلم ” الطريق إلى إيلات”، وغيرها من الأفلام الوطنية التي تهتم القناة بعرضها في المناسبات الوطنية كيوم السادس من أكتوبر، وعيد تحرير سيناء، وأيضًا الأفلام الدينية في المناسبات الدينية كالهجرة النبوية أو مولد النبي.

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إلى جانب إنفراد القناة ببث العديد من المهرجانات والحفلات المقامة، والتي منها حفل ختام مسابقة إبداع 4 وغيرها، وتبث هذه القناة المحتوى المميز الخاص بها على مدار الأربع وعشرون ساعة دون توقف أو انقطاع، وإليكم التردد الخاص بها والذي يمكن ضبط جهاز الاستقبال من خلاله لمتابعة القناة بدون تقطيع أو تشويش لمتابعة أقوى الأفلام العربية القديمة بالإضافة إلى العديد من الأفلام العربية الحديثة.

تردد قناة نايل سينما على النايل سات 2019

يمكنكم متابعة أهم الأفلام العربي الحديثة من خلال القمر الصناعي نايل سات لمشاهدة حية مباشرة اضبط جهاز استقبالك على الترددات الآنية:

التردد: 11834

استقطاب: أفقي.

معامل الترميز: 27500.

تصحيح الخطأ: 3/4 .

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