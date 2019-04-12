“الآن” أحدث تردد قناة كارتون نتورك بالعربية الجديد 2019 Cartoon Network Arabic

“الآن” تردد قناة كارتون نتورك بالعربية الجديد 2019، من أهم ما يبحث عنه الآباء والأمهات عبر الفضائيات لتوفير تلك القناة لأطفالهم بمختلف مراحلهم العمرية، لما تتميز به قناة كارتون نتورك بالعربية من تقديم مضمون هادف وراقي مدروس وفق أسس ومعايير عالمية، لتقديم أفضل محتوى إعلامي للأطفال بمنطقة الشرق الأوسط، فقناة كارتون نتورك قناة موجه للمنطقة العربية بالتحديد، فهي تقدم محتواها باللغة العربية لجميع أطفال البلدان العربية، ويحرص قطاع كبير من الأطفال على متابعتها، وفق أحدث الترددات للقناة.

قناة كارتون نتورك بالعربية 2019 CN Arabic

قناة كارتون نتورك تم انطلاقها عبر الفضائيات عام 2010 ومقرها في دولة الأمارات العربية المتحدة، لتقدم مجموعة متميزة من البرامج الخاصة بالأطفال العرب، كما حرصت قناة كارتون نتورك على التفاعل مع الأطفال من خلال تقديم برامج مسابقات متميزة، يتابعها ملايين من الأطفال بالمنطقة العربية، وقناة كارتون نتورك، لديها قناة أخري موجه إلى الغرب وتبث محتواها باللغة الإنجليزية، ومقرها في أوروبا.

برامج قناة كارتون نتورك 2019



قناة نتورك تعتبر من أفضل الشاشات التي تقدم محتوى هادف مميز للأطفال من خلال تقديمها مجموعة من البرامج التي تساعد الأطفال وتحثهم على تعلم السلوكيات الحسنة كما تقدم مجموعة من النصائح التي يتبعها الأطفال، كما تحرص القناة على تقديم البرامج التي لها دور كبير في نمو الطفل السريع من الجانب الذهني والبدني، فقناة كارتون نتورك تعتبر من أفضل القنوات التليفزيونية التي تحرص الكثير من الأسر العربية بالوطن العربي، توفيرها لصغارهم للاستمتاع والاستفادة بكل ما تقدمه عبر شاشتها.

كما تقدم قناة كارتون نتورك مجموعة متنوعة من الأفلام والمسلسلات الكارتونية الممتعة التي يتابعها الأطفال بمختلف مراحلهم السنية، منها سلسلة ممتعة من أفلام الرسوم المتحركة الكرتونية أمثال غامبول والدببة الثلاثة وكلارينس ومغامرات بن 10 وفتيات القوة ومختبر دكستر وغيرها الكثير.

تردد قناة كارتون نتورك بالعربية الجديد 2018