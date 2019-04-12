تردد قناة إم بي سي دراما 2019، توفره مجموعة “إم بي سي” عبر موقعها الإلكتروني الرسمي، حتى يستطيع الجمهور إيجاده عبر قائمة القنوات الفضائية لمتابعة باقة منوعة من الدراما على مستوى العالم العربي، ما بين المصرية والسورية والخليجية بجانب الدراما المدبلجة من الهندية والمكسيكية، ويثق الجمهور في تلك الأعمال المقدمة مما يجعلهم في بحث مستمر عن تردد قناة إم بي سي دراما 2019 في اللحظة التي تتوقف عنهم البث، مما يبرز أهمية ودور الدراما في المجتمعات العربية بمختلف أنواعها.

تردد قناة إم بي سي دراما 2019

بدأت “إم بي سي دراما” البث في 27 نوفمبر 2010، تزامنا مع الذكرى العشرين لمجموعة “إم بي سي”، لتصبح منصة درامية للعديد من المخرجين والمنتجين والممثلين، لعرض أعمالهم أمام حشود من المشاهدين، كعرض أول بجانب إتاحة فرصة لإعادة الحلقات على مدار 24 ساعة لمدة يومين، حتى يتناسب مع الأوقات المختلفة للمشاهدين.

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تردد قناة إم بي سي دراما 2019 على نايل سات وعرب سات

أتاح الموقع الالكتروني لمجموعة إم بي سي، ترددات كافة القنوات، وتردد قناة إم بي سي دراما 2019، كالآتي:

القمر التردد الدرجة القطبية معدل الترميز معامل تصحيح الخطا التعديل عربسات بدر7 11270 MHz 26 درجة شرق عامودي 27500 5/6 DVB-S,QPSK

القمر التردد الدرجة القطبية معدل الترميز معامل تصحيح الخطأ التعديل نايلسات E8WB 11470 MHz 8 درجة غرب عامودي 27500 5/6 DVB-S,QPSK

معلومات حول مجموعة “إم بي سي”

عام 1991 تأسّست مجموعة “إم بي سي”، في العاصمة البريطانية “لندن”، لتصبح أول مجموعة للقنوات في العالم العربي ممتدة لنحو 30 عاما، وتصبح في مكانة إعلامية عالية مرموقة يهتم بها ملايين المشاهدين، ومقرها الرئيسي في مدينة “دبي” بدولة الإمارات المتحدة. 18 قناة تلفزيونية، تضمها مجموعة “إم بي سي”، وهم كالآتي: