شاهد أرطغرل 143 مترجم عبر موقع النور تي في..تابع قيامة أرطغرل DirilişErtuğrul | ارطغرل 143 صدمة...

شاهد أرطغرل 143 مترجم عبر موقع النور يرغب الحصول على رابط الحلقة عشاق متابعة المسلسل التركي قيامة أرطغرل الجزء الخامس وخاصة أن موقع النور الإلكتروني يعرض الحلقة مترجمة ومدبلجة بالعربية، ويعتبر قيامة أرطغرل أعلى المسلسلات التركية مشاهدة في مختلف دول العالم، ويستطيع متابعيه مشاهدة أرطغرل 143 مترجم عبر موقع النور عقب ساعتين من إذاعتها على قناة trt1 تي آر تي التركية وتذاع الحلقة الجديدة من مسلسل أرطغرل الجزء الخامس الأربعاء من كل أسبوع الساعة السابعة مساءًا بتوقيت تركيا ومصر، كما حصلت مجموعة من القنوات على حقوق بث حلقات قيامة أرطغرل مترجمة.

شاهد أرطغرل 143 مترجم عبر موقع النور

ترددات القنوات الناقلة أرطغرل 143 الجزء الخامس

يكثر البحث في ذلك التوقيت من قبل متابعي مسلسل قيامة أرطغرل على ترددات القنوات الناقلة أرطغرل143 الجزء الخامس لضبط أجهزتهم القنوات الناقلة أرطغرل 143 الجزء الخامس وانتظار بث الحلقة الجديدة.

الحلقة 143 قيامة أرطغرل حصري على قناة تي ار تي trt1 التركية وموقع النور مترجمة إلى اللغة العربية

اسم القمر الصناعي القناة التردد النايل سات قناة قطر 10971 النايل سات قناة الشرق 11137 / 12604 النايل سات قناة دعوة 10727 النايل سات قناة اليرموك 11678 النايل سات قناة فور شباب 11137 النايل سات قناة وطن 11012 نايل سات Qatar TV 10719 سهيل سات Qatar TV 11604 Türksat 42°E TRT 1 HD Turkey 11054

شاهد أرطغرل 143 مترجم عبر موقع النور

أبطال أرطغرل الجزء الخامس الحلقة 143

يضم مسلسل قيامة أرطغرل العديد من نجوم الدراما التركية ومن أبطال أرطغرل الجزء الخامس دارجان وسردار غوكهان وكان تاشانار أنجين ألتان دوزياتان وإسراء بيلقيش وهوليا وديم بالتيش وعثمان سويكوت، جاء مسلسل قيامة أرطغرل الجزء الخامس من تأليف محمد بوزداغ وإخراج متين قوناي وإنتاج تيكدين فيلم. Advertisements

وسوف نقدم لكم كل ما يخص مشاهدة أرطغرل 143 مترجم عبر موقع النور لحظة بلحظة ونرصد توقعات الأحداث في الحلقة الجديدة من مسلسل أرطغرل الجزء الخامس.

الإعلان الثاني من قيامة ارطغرل 143

وشهدت حلقات الموسم الخامس من مسلسل “قيامة أرطغرل” ظهور شخصية “دراغوس” التي كانت محور الحلقات الماضية، وهو قائد بيزنطي منشق عن حكم الأمبراطورية وطامع في الحصول على القلعة وسوغوت.

مواعيد مسلسل قيامة ارطغرل الجزء الخامس

قناة اليرموك يوم الخميس الساعة 8 مساء

الإعادة يوم الجمعة الساعة 2 ظهرا قناة الوطن يوم الخميس -الساعة 11 مساءا قناة الشرق يوميا -2 ظهرا -و12 ظهرا

الإعادة اليوم التالي -الساعة 4 عصرا قناة الدعوة يوم الخميس -الساعة 9 مساء

الإعادة يوم الجمعة -1.30 ظهرا

– الإعلان الثاني لـ الحلقة 143 من مسلسل قيامة أرطغرل

عرضت الحلقة الجديدة من قيامة أرطغرل 143 على قناة تي ار تي1 ومن المزمع أن يتم ترجمتها وطرحها على موقع النور المتخصص في ترجمة المسلسلات التركية الى اللغة العربية بعد ساعة من إنتهائها على قناة تي ار تي1.