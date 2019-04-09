تردد قناة ام بي سي أكشن الفضائية على نايل سات لمشاهدة الفيلم الأجنبي Lord of War اليوم

تردد قناة ام بي سي أكشن بات أحد أهم ترددات مجموعة قنوات MBC السعودية، فمن المعروف اشتمال مجموعة قنوات ام بي سي على عدد من القنوات الفضائية في مختلف المجالات، كما أنها تحتوي على عدد من القنوات التي تهتم بالأفلام الأجنبية المترجمة ومنها قناة ام بي سي ماكس وقناة ام بي سي 2 وبالطبع قناة ام بي سي أكشن التي هي محل حديثنا اليوم، تتميز القناة بعرض وتقديم الأفلام الأجنبية المترجمة على مدار ال 24 ساعة، كما تعرض القناة عدد كبير من البرامج المتنوعة منها ما ينتمي لطائفة البرامج الرياضية والبرامج الفنية وغيرها.

سنعرض عليكم متابعينا الكرام على موقع عرب فور نيوز تردد قناة ام بي سي أكشن على نايل سات، كما سنتناول بالتوضيح أهم الأفلام المقدمة على القناة وأشهر البرامج التي تعرض عليها حاليا.

تردد قناة ام بي سي أكشن

يمكنكم متابعينا استقبال تردد قناة ام بي سي أكشن من خلال الترددات الموضحة بالجدول التالي.

تردد قناة ام بي سي أكشن MBC Action عرب سات 27500 5/6 V 12284 عرب سات 27500 5/6 v 11270 نايل سات 27500 5/6 v 11476 نايل سات 27500 5/6 v 11470

يجب التنويه بأنه في حال عدم تلقي إشارة من أحدى ترددات قناة ام بي سي أكشن المذكورة في الأعلى برجاء تجربة تردد أخر حيث أن هده الترددات تعمل على حسب المنطقة.

أفلام ام بي سي أكشن

دوما ما تحرص قناة ام بي سي أكشن على اختيار أحدث الأفلام الأجنبية وأكثرها شهرة لتقدمها على شاشتها، وهوا ما ذاد من عمليات البحث المستمرة عن تردد قناة ام بي سي أكشن على نايل سات وعرب سات، فمن المعروف ما تمتلكه الأفلام الأجنبية من شعبية كبير جدا لما تتضمنه من خروج عن نمط الأفلام العربية وما تحتوي عليه من اطلاع على ثقافات شعوب أخرى، هذه الشعبية الكبيرة للأفلام الأجنبية بجانب حسن اختيار ما يقدم على القناة كانت هي السبب وراء انتشار تردد قناة ام بي سي أكشن بصورة كبيرة واهتمام الكثير من محبي الأفلام الأجنبية بالحصول عليه.

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جدول أفلام قناة ام بي سي أكشن

في سياق الحديث عن تردد قناة ام بي سي أكشن نقدم لكم متابعينا الكرام جدول أفلام القناة اليوم

Lord of War 11:34pm Caught On Camera With Nick Cannon 01:24am Revolution 02:19am Southland 03:09am Sunshine 03:54am Caught On Camera With Nick Cannon 05:34am Revolution 06:24am Southland 07:09am WWE Raw 07:59am WWE ولعوها 09:24am Revolution 09:58am Southland 10:59am معك خبر 11:59am What Went Down 12:59pm What Went Down 01:28pm WWE AfterBurn 01:54pm Driven 02:38pm Revolution 03:29pm Southland 04:14pm Formula E 04:59pm جوليوس بير: ذا بيزنيس أوف فورميولا إي 05:29pm Edge of Darkness 05:59pm WWE AfterBurn 07:59pm معك خبر 08:58pm Revolution 09:59pm Southland 10:49pm Edge of Darkness 11:34pm

يمكنكم متابعينا الكرام استقبال تردد قناة ام بي سي أكشن لمشاهدة هذه الباقة المميزة من الأفلام الأجنبية التي سبق توضيحها.

برامج قناة ام بي سي أكشن

تقدم القناة أيضا بجانب عرضها للأفلام الأجنبية عدد كبير من البرامج المتنوعة، إذ تقدم القناة عدد من أشهر الرياضية في الوطن العربي منها برنامج drivin وهوا برنامج متخصص في السيارات وعرض مقارنات بين أنواع السيارات المختلفة لاختيار أفضلها، كما يقدم أيضا عبر تردد قناة ام بي سي أكشن برنامج raw وهوا أحد أقوى برامج المصارعة الحره في الوطن العربي، إذ يقدم البرنامج حلقات من عروض raw المميزة كل أسبوع.

برنامج WWE Raw على تردد قناة ام بي سي أكشن

لا يقتصر اهتمام قناة ام بي سي أكن على عرض الأفلام المترجمة فقط، بل أهتمت القناة بتقديم وعرض عدد كبير من البرامج الرياضية كما ذكرنا ومن أبرز تلك البرامج برنامج WWE Raw، البرنامج يقدم عدد من عروض المصارعة الحرة التي تمتلك شعبية جارفة في الوطن العربي، ومن المنتظر أن تعرض القناة الحلقة القادمة يوم الخميس القادم في تمام الساعة العاشرة مساءا.

بهذا متابعينا نكون قد انتهينا من عرض تردد قناة ام بي سي أكشن على نايل سات، ويسرنا استقبال ما تواجهونه من عقبات ومشاكل عن طريق التعليقات لتحاول حلها سويا، وفي حال حدوث تعديلات على تردد قناة ام بي سي أكشن سنوافيكم فورا به.