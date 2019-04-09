“الآن” اضبط جهاز الاستقبال على تردد قناة المدارية على القمر الصناعي نايل سات

يبحث الكثير من المشاهدين عن تردد قناة المدارية الجديدة الموجودة على النايل سات، وهذه القناة سودانيه تقوم بعرض كافه الأخبار، والأحداث الموجودة في السودان، وهذه القناة من أكثر القنوات المشهورة في القنوات السودانية الفضائية، لأنها تقوم بتقديم محتوى مميز، وتقوم بنشر جميع الأخبار بشكل دائم، ويتابعها الكثير من المشاهدين داخل، وخارج دولة السودان.

تردد قناة المدارية الجديدة

يمكن لجميع متابعين قناة المدارية تنزيل التردد الجديد لهذه القناة بعد تغييره على القمر الصناعي نايل سات، وتم إيقاف التردد القديم حتى يتمكن جميع المشاهدين من متابعة هذه القناة بصورة، وصوت واضح دون حدوث تقطع التشويش للبث أثناء مشاهدة البرامج، والأخبار الموجودة على هذه القناة وإليكم الآن تردد قناة المدارية على النايل سات.

القمر التردد FEC/SR الجودة نايل سات 10815 (H) 27500 – 5/6 SD

قناة المدارية السودانية

تعمل هذه القناة على تقديم كافة البرامج، والأخبار الهامة التي يهتم بها جميع المشاهدين في دوله السودان، وتقوم الحقيقة كاملة حيث تسعي على أن تقوم تحقيق التنمية الهامة دولة السودان في جميع أنواع المجلات المتنوعة التي تهم الشعب السوداني، بالإضافة إلى ما تقوم به محاربة التطرف، والإرهاب، والتعصب في السودان الذي أصبح منتشر كثيرا حول العالم كله بالإضافة إلى أنها تكون بعمل بث مباشر على الموقع الرسمي الخاص بها حتى يتمكن الجميع من متابعة الأخبار المباشرة على مدار اليوم.