القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة ليفربول وبورتو مباشر اليوم في ذهاب دوري أبطال أوروبا

القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة ليفربول وبورتو مباشر، يقود النجم المصري محمد صلاح، نجم نادى ليفربول الانجليزى، فريقه في المباراة المقرر إقامتها غدًا الثلاثاء ضد فريق بورتو البرتغالي وذلك في ذهاب دور الـ8 من بطولة دوري أبطال أوروبا.

تقام مباراة الذهاب في دور الربع نهائي من بطولة دوري أبطال أوروبا غدًا الثلاثاء في تمام العاشرة مساءًا بتوقيت المملكة العربية السعودية والتاسعة بتوقيت القاهرة.

القنوات الناقلة لمباراة ليفربول وبورتو

يدخل فريق ليفربول المباراة متصدر للدوري الانجليزي بعد تحقيق فوز هام على فريق ساوثامبتون بثلاثية مقابل هدف واحد في الجولة الـ 33 من الدوري الانجليزي.

كما يقدم فريق بورتو البرتغالي مستوى رائع في مبارياته الأخيرة، حيث حقق فوز هائل بهدفين نظيفين على فريق بوافيشتا متصدرا للدوري برصيد 69 نقطة ويليه فريق بنفيكا بـ 66 نقطة بفارق ثلاث نقاط، وقد حقق الفريق الفوز في 22 مباراة في الدوري من أصل 28 مباراة وتعادل في ثلاث مباريات وهزم في ثلاثة أخرين.

القنوات الناقلة لمباراة ليفربول وبورتو اليوم

سوف تقام مباراة ليفربول وبورتو غدا في تمام التاسعة مساءًا بتوقيت القاهرة على ملعب أنفيلد في الدور الربع نهائي من بطولة دوري أبطال أوروبا وسوف تذاع المباراة على قناة beIN SPORTS HD2 بتعليق من المتألق رؤوف خليف

التشكيل المتوقع للفريقين

من المتوقع أن يبدأ المدير الفنى لنادى ليفربول الانجليزى يورجن كلوب بالتشكيل المعتاد للفريق حيث سيبدأ بأليسون فى حراسة المرمي، وفان دايك وجويل ماتيب في قلب الدفاع، وسيقود هجوم الريدز روبرتو فيرمينو بجانب محمد صلاح وماني.

أما عن التشكيل المتوقع للفريق البرتغالي بورتو فسوف يدفع رالف سيرجيو كونسيساو المدير الفنى للفريق بـ إيكر كاسياس فى حراسة المرمي، والثنائي مونتيرو وبيبي في قلب الدفاع، بينما ستولى قيادة هجوم الفريق في هذا اللقاء الثنائي سواريز وسى ماريجا.

تردد قناة beIN SPORTS HD2

تبث قناة beIN SPORTS HD2 على قمر النايل سات الصناعي بتردد 12264 ومعدل ترميز 27500 معامل التصحيح 3/2 أفقى، كما تبث على قمر سهيل سات الصناعي بتردد 11547 معدل الترميز 27500 عمودى.

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كما يمكنكم متابعة مباراة ليفربول وبورتو من خلال شاشات الانترنت وبجودة عالية من خلال الاشتراك في beIN CONNECT

المباراة الملعب الموعد الحكم القناة الناقلة ليفربول – بورتو آنفيلد الثلاثاء 9 أبريل 2019،

4 شعبان 1440 هجريًا

22:00 السعودية، 21:00 مصر أنطونيو لاهوز beIN SPORTS HD 1

قنوات مفتوحة تنقل مباراة ليفربول وبورتو

SPORT / Syria

Express 11°W – 10986 V 12110

Eutelsat 70.5°E – 12548 V 7500

Varzish Sport / Tajikistan

NSS 57°E – 11566 H 10750

Yahsat 52.5°E – 11785 H 27500

Biss : 12 34 00 46 AB CD 00 78

MATCH! TV / Russia

Express 53°E – 12615 H 8122

Biss : 26 08 39 67 12 04 38 11

Express 53°E – 12576 H 14990

Yamal 90°E – 11471 V 11160

Open Beyond TV / Greece

Eutelsat 3.1°E – 12702 H 13960

Arena Sport 1 / Serbia – Tandberg

BulgariaSat 1.9°E – 12380 H 30000

GOL TV / Spain – Multistream

Hispasat 30°W – 12671 V 30000

TVE La 1 / Spain – Multistream

Hispasat 30°W – 12671 V 30000