موعد مشاهدة مباراة ليفربول ضد بورتو في ذهاب ربع النهائي من بطولة دوري أبطال أوروبا والقناة الناقلة

مباراة ليفربول ضد بورتو يواجه اليوم الثلاثاء فريق ليفربول الإنجليزي بقياده النجم المصرى محمد صلاح مباراة هامة في مواجهة صعبة مع فريق بورتو البرتغالى على ملعب أنفيلد بمدينة ليفربول في ذهاب الدور ربع النهائي من بطولة دوري أبطال أوروبا.

يدخل كلا الفريقين المباراة متصدرين للدوري المحلي حيث تصدر ليفربول الدوري بعد مباراة الأخيرة التي فاز فيها بثلاثية مقابل هدف واحد ضد فريق ساوثامبتون وكذلك يتصدر فريق بورتو الدوري بعد فوزه في مباراته الأخيرة بثنائية نظيفة ضد فريق بوافيشتا.

موعد مباراة ليفربول ضد بورتو والقناة الناقلة

وكان فريق ليفربول الإنجليزي قد تأهل للدور الربع النهائي بعد تخطي حاجز بايرن ميونخ الألماني في مباراتي الذهاب والعودة بفوز 3-1 في مجموع اللقاءين ضمن منافسات الدور الـ 16، بينما تأهل فريق بورتو البرتغالي بعدما فاز على روما الإيطالي بنتيجة نهائية 4-3.

وقد تواجه فريق ليفربول وبورتو من قبل في نفس البطولة العام الماضي في دور الـ 16 وفاز وقتها الفريق الانجليزي على نظيره البرتغالي بخمسة أهداف دون رد، حيث أحرز الأهداف النجم المصرى محمد صلاح برصيد هدف واحد وروبرتو فيرمينو بهدف أيضا فيما أحرز ساديو مانى ثلاثة أهداف.

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موعد لقاء فريق ليفربول وبورتو في بطولة دوري أبطال أوروبا

سوف تقام مباراة ليفربول وبورتو في دور الربع نهائي من بطولة دوري أبطال أوروبا في تمام التاسعة مساءًا بتوقيت القاهرة والعاشرة بتوقيت مكة المكرمة.

وسوف تذاع المباراة على الهواء مباشرة عبر قناة beIN SPORTS HD 2 بتعليق من رؤوف خليف.

تردد قناة Bein Sports HD 2

القمر التردد معدل الترميز الاستقطاب نايل سات 12264 27500 أفقي قمر سهيل سات 11547 27500 عمودي

ليفربول، بورتو، beIN SPORTS، دوري أبطال أوروبا