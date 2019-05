أحدث تردد قناة MBC MAX إم بي سي ماكس 2019 الجديد عبر جميع الأقمار الصناعية – Download the new...

تردد قناة MBC MAX إم بي سي ماكس المخصصة للأفلام الأجنبية الهوليودية، هي قناة تابعة لمجموعة mbc الفضائية السعودية تم إنشائها لإذاعة كلاسيكيات السينما الأمريكية، فقد تم إطلاقها في العام 2009 لجلب العديد من الجماهير العربية التي تفضل السينما الأمريكية، لا تعمل القناة في الوقت الحالي على التردد القديم والسبب في ذلك أن مجموعة قنوات mbc قامت بوقف البث على الباقات القديمة على القمر الصناعي نايل سات وقمر يوتلسات Eutelsat 8، وتم تجديد الترددات على تلك الأقمار وتعمل قناة MBC MAX إم بي سي ماكس عليها الآن.

برامج قناة MBC MAX إم بي سي ماكس

تقوم قناة MBC MAX إم بي سي ماكس قناة الأفلام الأجنبية الامريكية، بإذاعة برامج بوكس أوفيس والهدف من هذا البرنامج تقديم شرح تفصيلي لآخر إيرادات الأفلام في شباك تذاكر السينما الامريكية، كما تعرض آخر أخبار المشاهير، وتقوم قناة MBC MAX إم بي سي ماكس هذا الشهر بعرض سلسلة أفلام أمريكية وهي The 13th Warrior وفيلم Lincoln وCatch Me If You Can، أما عن البرامج فتعرض قناة MBC MAX إم بي سي ماكس برنامج Young Hollywood Presents Evolution يتحدث عن أخبار المشاهير وكواليس الأفلام الخاصة بهم وكذلك جلسات التصوير الخاصة بهم.

تردد قناة MBC MAX إم بي سي ماكس

لمشاهدة قناة MBC MAX إم بي سي ماكس والإستمتاع بأحدث الأفلام الامريكية، وأخبار النجوم المفضلين لديكم وكذلك الأفلام المطروحة في السينما الامريكية والإيرادات التي حصدها، فيمكنك الآن القيام بضبط جهاز الاستقبال على تردد القناة الجديد من خلال القمر الصناعي نايل سات وقمر يوتلسات Eutelsat 8 والإستمتاع بمشاهدة قناة MBC MAX إم بي سي ماكس.

تردد قناة أم بي سي ماكس MBC Max النايل سات

قمر يوتلسات Eutelsat 8 تردد 11938 تصحيح الخطأ 6\5 تردد 11938 تصحيح الخطأ 6\5

وسنتابع معكم اى تغير فى ترددقناة ام بى سى ماكس وسنوافيكم بأخر أخبار القناة وترددها عندما يتم تحديثه مباشرة، تابعونا باستمرار وسنقوم بالرد على جميع الاستفسارات والأسئلة.

