أحدث تردد قناة ام بي سي أكشن MBC Action 2019 مباشر على النايل سات والعرب سات- جدول افلام MBC Action...

تردد قناة ام بي سي اكشن MBC Action 2019 ، والتى تعد واحدة من القنوات التابعة لمجموعة قنوات إم بى سى، والتى انطلقت للبث للمرة الأولى فى الخامس من شهر مارس للعام الميلادي 2007، وهى قناة عائلية تختص بعرض وتقديم الأفلام الأجنبية الأمريكية والمسلسلات والبرامج التى تحمل طابع الأكشن الذى يفضله قطاع عريض من المشاهدين، حيث تنفرد بتقديم محتوى أكثر إثارة وتحدي وهذا الأمر الذي جعلها اليوم تحقق مكانة متميزة وسط العديد من القنوات المنتشرة حاليا على الساحة.

أحدث تردد قناة ام بي سي اكشن MBC Action الجديد 2019

وتبث القناة محتواها بشكل مجانى دون إنقطاع أو تشفير، وتضم مكتبة ضخمة من أحدث وأضخم إنتاجات هوليود والسينما العالمية، كما تقدم مجموعة من المسلسلات الأجنبية والمشهورة عالميا لكبرى استديوهات الإنتاج، ولا تقتصر القناة فقط على تقديم هذه الأعمال الفنية، بل أيضا تقوم بعرض وتقديم عروض المصارعة الحرة فى جو من الإثارة والتشويق، حيث تعد هذه الرياضة إحدى الرياضات المحببة لدى الكثيرين.

كما أن القناة في الفترة الأخيرة تمكنت من الدخول في مرحلة الإنتاج المحلي وذلك عن طريق قيامها بإنتاج العديد من البرامج الهامة والتى منها برنامج Driven،والذى يعد واحدا من البرامج الأكثر شهرة التى تقدمها القناة والمتخصص بعالم السيارات و السباقات والسرعة، وبرنامج ” أكشن يا دورى”، والذى يحظى بمتابعة الكثير من المشاهدين، حيث يختص بعرض وتقديم كل ما يخص كرة القدم السعودية ويقوم بعرض أخبار الملاعب ونجوم كرة القدم، وكل ما هو جديد فى عالم الرياضة، هذا إلى جانب سلسلة من البرامج الأخرى المميزة.

كما أن القناة تعمل على تقديم العديد من أهم العروض المختلفة منذ أن انطلقت للبث لأول مرة ومنها واحدا من أشهر الأفلام الأجنبية الأمريكية والذى يطلق عليها ” جومانجى”، والذى كان له الأثر الجيد فى إرتفاع نسبة مشاهدتها والنجاح الكبير الذي حققته خلال فترة زمنية وجيزة.

تردد قناة إم بي سي أكشن2019

عرب سات 27500 5/6 12284 (v) عرب سات 27500 5/6 11270 (v) نايل سات 27500 5/6 11476 (v) نايل سات 27500 5/6 11470 (v)

طريقه استقبال تردد قناة mbc تردد ام بي سي اكشن

تحديث تردد قناة MBC Action نوفمبر 2018

التردد 11470 رأسى

27500 – 3/4

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او التردد التالى

التردد 11476

ترد ام بى سى اكشن في منطقة الخليج العربي، بلاد الشام وشرق أفريقيا

عرب سات بدر 7 تردد 11270 عمودي

يوتل سات 8 تردد 11470 عمودي

ترد ام بى سى اكشن في منطقة غرب أفريقيا

عرب سات بدر 5 تردد 12284 عامودي

يوتل سات 8 تردد 11559 عامودي

ترد ام بى سى اكشن فى مصر

نايل سات تردد 11476 عامودي

أما التردد 11470 هو على قمر يوتلسات 8 سيكون لدول الخليج العربي و يستقبل في مصر مع نايل سات

التردد 11559 أيضاً على يوتلسات 8 وهو ضمن حزمة موجهه لدول المغرب العربي وسيضم القنوات الموجهة إليهم .

برامج القناة اليوم: