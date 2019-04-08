تردد قناة إم بى سى أكشن MBC Action، والتى تعد واحدة من القنوات التابعة لمجموعة قنوات إم بى سى، والتى انطلقت للبث للمرة الأولى فى الخامس من شهر مارس للعام الميلادي 2007.

تردد قناة إم بى سى أكشن MBC Action على النايل سات 2019

وهي من القنوات العائلية المختصة بعرض العديد من الأفلام الأجنبية الشهيرة وبالأخص الأفلام الأمريكية والمسلسلات والبرامج التى تحمل طابع الأكشن الذى يفضله قطاع عريض من المشاهدين، حيث تنفرد بتقديم محتوى أكثر إثارة وتحدى وهذا الأمر الذى جعلها اليوم تحقق مكانة متميزة وسط العديد من القنوات المنتشرة حاليا على الساحة.

وتقوم القناة بإذاعة كافة البرامج والأفلام التي تذيعها مجانًا دون اشتراكات كما أن عملية البث تتم دون أي تشفير أو تقطيع، وتضم مكتبة ضخمة من أحدث وأضخم إنتاجات هوليود والسينما العالمية، كما تقدم مجموعة من المسلسلات الأجنبية والمشهورة عالميا لكبرى إستديوهات الإنتاج، ولا تقتصر القناة فقط على تقديم هذه الأعمال الفنية، وكذلك تقوم بتقديم عدد كبير من العروض الخاصة بالمصارعة الحرة فى جو من الإثارة والتشويق، حيث تعد هذه الرياضة إحدى الرياضات المحببة لدى الكثيرين.

البرامج المنتجة لقناة ام بي سي أكشن

وقد دخلت القناة مؤخرا مرحلة الإنتاج المحلى، حيث قامت بإنتاج العديد من البرامج الهامة والتى منها برنامج Driven،والذى يعد واحدا من البرامج الأكثر شهرة التى تقدمها القناة والمتخصص بعالم السيارات والسباقات والسرعة، وبرنامج ” أكشن يا دورى”، والذى يحظى بمتابعة الكثير من المشاهدين، حيث يختص بعرض وتقديم كل ما يخص كرة القدم السعودية ويقوم بعرض أخبار الملاعب ونجوم كرة القدم، وكل ما هو جديد فى عالم الرياضة، هذا إلى جانب سلسلة من البرامج الأخرى المميزة.

وقامت القناة بتقديم جميع عروضها عبر البث المباشر عقب افتتاحها مباشرة وكان ذلك من خلال بث واحدا من أشهر الأفلام الأجنبية الأمريكية والذى يطلق عليها ” جومانجى”، والذى كان له الأثر الجيد فى إرتفاع نسبة مشاهدتها والنجاح الكبير الذي حققته خلال فترة زمنية وجيزة.

تحديث تردد قناة MBC Action نوفمبر 2019

التردد 11938 رأسى

27500 – 3/4

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او التردد التالى

التردد 11938

جدول برامج اليوم على القناة:

تجدون هنا: لمتابعة كافة ترددات باقي قنوات ام بى سى كاملة

تردد قناة ام بي سي أكشن MBC Action على النايل سات والعربسات .. شاهد احدث افلام الاكشن والمغامرة والحركة

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