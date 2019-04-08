“Know” تردد قناة الحوش السودانية||| معرفة التردد الجديد لقناة الحوش السودانية 2019 |||...

تردد قناة الحوش السودانية، التردد الجديد لقناة الحوش السودانية هي كل ما يهم السودانيين الأن، وخاصةً بعد تطور الأوضاع على الأراضي السودانية، وما كانت تشهده البلاد من أوضاع مختلفة على الصعيد السياسي والإقتصادي.

ونتناول في هذا التقرير كل ما يهمكم البحث عنه فيما يتعلق بتردد قناة الحوش السودانية والتعريف بماهية القناة، فتابعونا في هذا التقرير للإطلاع على كل ما يهمكم وضعوا المقال في المفضلة لديكم يصلكم كل جديد حول تردد القناة.

تردد قناة الحوش السودانية

تردد قناة الحوش: نايل سات 12687 V

التردد الجديد لقناة الحوش السودانية

يبحث السودانييون هذه الأيام عن تردد قناة الحوش السودانية بسبب الأوضاع في السودان، حيث يذكر أن وزارة الكهرباء السودانية أعلنت انقطاع الكهرباء عن جميع محافظات السودان مساء اليوم، بحسب ما نقله موقع أخبار السودان عن صحيفة الوسط الكويتية، وسط أنباء عن حجب للكثير من حسابات التواصل الاجتماعي في البلاد، وكشف مجلس الدفاع والأمن عن “اتخاذ حزمة من التدابير لتعزيز السلام والاستقرار في البلاد»، فيما أعلنت لجنة الأطباء المركزية مقتل 6 متظاهرين برصاص القوات النظامية، فجر أمس، أثناء محاولتها فض المتظاهرين الغاضبين. لكن البشير رفض تخليه عن السلطة “إلا عبر صندوق الانتخابات”، الأمر الذي ترفضه المعارضة، وتعتبره محاولة لكسب الوقت، وسعيه لتعديل الدستور للاستمرار في الحكم.

صحيفة الحوش السودانية

الحوش مدينة تقع في وسط السودان على ارتفاع 409 متر وتبعد عن العاصمة الخرطوم بحوالي 233 كيلومتر منطقه خضراءكانت محلیه ثم اصبحت قطاعا یتبع لجنوب الجزیره واصبحت المحلیه فی بركات وسمیت مدینه الحوش نسبه لمؤسسها احمد ابكر الذى حوش منزله من القش لذلك سمیت الحوش توجد بها قری كثیره تصل إلی 88 قریة.الخاتم محمد، ويوجد صحيفة سودانية تحمل الإسم وكذلك قناة بنفس الإسم.