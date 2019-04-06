“الان” تردد القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة “الأهلي وصن داونز” في دوري...

استقبل القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة الأهلي، تردد القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة الأهلي وصن داونز، تُقام اليوم السبت 6 من شهر أبريل 2019 مباراة الأهلي وصن داونز، وهي من أقوى المواجهات التي ينتظرها الجماهير العربية العريضة، حيث أن النادي الأهلي المصري في وضع حرج للغاية، ولا ينبغي له اليوم إلا أن يفوز حتى يستطيع التأهل إلى الأدوار المقبلة، ونحن اليوم من خلال موقعنا سنوفر لك تردد القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة الأهلي وصن داونز على الهواء مباشرة من خلال الأقمار الصناعية المختلفة لمتابعة حية أول بأول، والجدير بالذكر أن قنوات بي إن سبورت الرياضية حصلت على حق البث ولكن تذاع المباراة من خلال بي إن سبورت إتش دي الرياضية الأولى المشفرة، ولكننا سنعرض عليكم القنوات المفتوحة التي تمكنكم من متابعة المباراة اليوم.

القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة الأهلي وصن داونز

وقبل أن نعرض لكم اليوم القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة الأهلي وصن داونز ينبغي أن نؤكد على أن مباراة اليوم قوية للغاية حيث أنها تجمع الفريقين في إطار ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا.

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تردد القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة الأهلي وصن داونز

وتستطيعون اليوم متابعة مباراة الأهلي وصن داونز عبر مجموعة من القنوات المفتوحة الغير مشفرة لمتابعة حية بدون تقطيع أو تشويش، وذلك من خلال الأقمار الصناعية اليوتيل سات، وذلك من خلال القنوات والترددات التالية:

القناة القمر الصناعي التردد قناة super sport 11084 يوتل سات 36 قناة rtnc الكونغولية 12604 يوتل سات قناة canal sport 2 11823 يوتل سات 36 b

مواعيد مباراة الأهلي وصن داونز

توقيت عرض مباراة الأهلي وصن داونز اليوم الساعة الثالثة مساءً: بتوقيت القاهرة الساعة الثانية مساءً : بتوقيت دول المغرب العربي الساعة الرابعة مساءً: بتوقيت السعودية – الكويت- قطر- لبنان- سوريا الساعة الخامسة مساءً: بتوقيت الإمارات

نتمنى لكم متابعة ممتعة ومشاهدة طيبة، ولمزيد من الأسئلة تواصل الآن معنا من خلال التعليقات.