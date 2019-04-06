إلتقط أحدث الترددات لجميع قنوات الأطفال الجديدة علي القمر الصناعي النايل سات 2019 ومتعة وتميز...

نقدم لكم في هذا التقرير أحدث الترددات لقنوات الأطفال، التي تبث علي القمر الصناعي النايل سات، فقنوات الأطفال أصبحت من أهم القنوات التي يبحث عنها الأباء والأمهات، لأولادهم في كافة أرجاء العالم العربي، وهي أكثر القنوات مشاهدة لما تقدمة من محتوي ممتع لصغارنا الأحباء، في صورة بسيطة وميسرة يسهل عليهم فهمها وإستعابها، فهي بجانب أفلام الكرتون الذي تقدمة للأطفال، فهي تعلمهم القيم السليمة والعادات الصحيحة، وتكسبهم المهارات المختلفة وتحسهم علي الصلاة وإحترام الكبير.
وايضاً تعرض لهم الأغاني التي تناسب أعمارهم، ويتفاعل معها الأطفال بصورة كبيرة، وتجعل من مشاهدة التليفزيون متعة كبيرة لهم، وتقدم القنوات مادة علمية للأطفال، بصورة سهلة وبسيطة يستوعبها الأطفال بسهولة، والجدير بالذكر علي سبيل المثال أن قناة سيبستون قد تم إطلاقها في عام 2004، وقناة الجزيرة أطفال في عام 2005، وقناة طيور الجنة الأردنية في عام 2008، وتم إطلاق قناة نيتورك العربية في أكتوبر 2010.
ونحن معكم من خلال موقعنا، نعرض عليكم أحدث الترددات الخاصة بأهم القنوات للأطفال، حرصاً منا علي راحة ومتعة أطفالنا، وأولياء أمورهم، لما تقدمه هذه القنوات من محتوي مميز.
تردد قنوات الأطفال علي القمر الصناعي النايل سات
|إسم القناة
|التردد
|معامل الإستقطاب
|معامل الترميز
|قناة ماجد
|12226
|أفقى
|27500
|قناة سمسم
|11334
|أفقي
|27500
|طيو الجنة
|11315
|عمودي
|27500
|كراميش
|11317
|عمودي
|27500
|ام بي سي 3
|11470
|عمودي
|27500
|ميكي
|11258
|أفقي
|27500
|قناة كوجي
|11636
|عمودي
|27500
|قناة كوكي
|11601
|أفقي
|27500
|قناة سيبستون
|11785
|عمودي
|27500
|قناة بيليستانك
|11137
|أفقي
|27500
|قناة براعم
|12264
|أفقي
|27500
|قناة سنا
|10972
|أفقي
|27500
|ناشيونال جيوجرافيك
|11938
|عمودي
|27500
|طيور بيبى
|11392
|عمودي
|27500
|قناة نيتورك عربي
|12226
|أفقي
|27500
ونحن مستمرون معكم لتقديم كل ما هو جديد، من ترددات خاصة بقنوات الأطفال لسهولة ضبطها، وإذا حدث أي جديد في الترددات سنوافيكم به في الحال.