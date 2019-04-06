جميع ترددات قنوات ام بي سي mbc على قمر نايل سات وعرب سات في دول الخليج وشمال إفريقيا

تردد قنوات ام بي سي دئما ما يحظى باهتمام كل المشاهدين العرب وذلك بسبب ما تقدمة مجموعة قنوات mbc من محتوى إعلامي متكامل، حيث تضم المجموعة عدد من قنوات المنوعات مثل قناة ام بي سي مصر وقناة ام بي سي الأولى، كما تضم أيضا مجموعة من قنوات الدراما مثل قناة ام بي سي دراما للمسلسلات، وبجانب كل ذلك تضم أيضا عدد لا بأس به من قنوات الأفلام الأجنبية المترجمة مثل قناة ام بي سي ماكس وقناة ام بي سي 2 وقناة ام بي سي أكشن، أما عن الأفلام والمسلسلات الهندية فقد كان لها نصيب فيما تعرضه مجموعة قنوات ام بي سي حيث تم تخصيص قناة قائمة بذاتها تختص بكل ما يهم السينما الهندية وهي قناة ام بي سي بوليود الفضائية.
هذا التنوع الكبير جدا والتشعب فيما يعرض عبر مجموعة قنوات ام بي سي جعل من تردد قنوات ام بي سي وسيلة مميزة للترفية والتمتع بمحتوى اعلامي قوى في الوطن العربي، في هذا الموضوع سنقدم لكم بيان جميع ترددات قنوات ام بي سي الفضائية على كل الأقمار الصناعية المتاحة حاليا.
تردد قناة ام بي سي
القمر
التردد
الاستقطاب
معامل الخطأ
معدل الترميز
نايل سات
11470
عمودي
5/6
27500
عرب سات
11270
عمودي
5/6
27500
تردد قناة ام بي سي ماكس
القمر
التردد
القطبية
معامل التصحيح
نايل سات
11938
V
3/4
عرب سات
11919
v
3/4
جدول أفلام قناة ام بي سي ماكس
Hollywoodland
10:59pm
The Mechanic
12:59am
Mechanic: Resurrection
02:29am
No Country for Old Men
04:28am
Changeling
06:29am
Kung Fu Panda
08:59am
Kung Fu Panda 2
10:29am
Hollywood Buzz
12:04pm
Star Trek: First Contact
12:29pm
Star Trek: Insurrection
02:29pm
G.I. Joe: The Rise of Cobra
04:30pm
Entertainment Tonight
06:31pm
Dream House
06:59pm
Action Zone
08:34pm
Hide and Seek
08:59pm
Kung Fu Panda
10:59pm
تردد قناة ام بي سي بوليود
التردد
القمر الصناعي
القطبية
معامل التصحيح
11938
نايل سات
أفقي
5/6
تردد قناة ام بي سي 4
القمر
التردد
الاستقطاب
FEC
نايل سات
11938
V
3/4
تردد قناة ام بي سي 2
التردد
القناة
القمر الصناعي
القطبية
الترميز
11470
mbc 2
نايل سات
عمودي
27500
تردد قناة ام بي سي 3
تردد القناة
القمر الصناعي
معامل التصحيح
القطبية
معدل الترميز
11938
نايل سات
3/4
رأسي
27500
11919
عرب سات
3/4
أفقي
27500
تردد قناة ام بي سي اكشن
القمر الصناعي
معامل التصويب ومعدل الترميز
القطبية
التردد
عرب سات
27500 5/6
عمودي
12284
عرب سات
27500 5/6
عمودي
11270
نايل سات
27500 5/6
عمودي
11476
نايل سات
27500 5/6
عمودي
11470
تردد قناة ام بي سي دراما
القناة
القمر الصناعي
القطبية
التردد
معامل التصحيح
ام بي سي دراما
نايل سات
V
11938
3/4
ام بي سي دراما
نايل سات
V
11470
5/6
بهذا نكون قد قدمنا لكن تردد قنوات ام بي سي في مصر والسعودية وكل البلدان العربية على كافى الأقمار الصناعية، وفي حال مواجهة أي مشكلات في استقبال ترددات قنوات ان بي سي التى سبق توضيحها يسرنا استقبال اسئلتكم من خلال التعليقات على هذا الموضوع.