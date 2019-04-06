تردد قناة ام بي سي مصر على قمر نايل سات لمشاهدة الفيلم العربي حلم عزيز اليوم

تردد قناة ام بي سي مصر أصبح أحد أكثر ترددات القنوات الفضائية بحثا في مصر حاليا، فقد نجحت قناة ام بي سي مصر MBC MISR في تحقيق انتشار واسع جدا في فترة ليست بالكبيرة، إذ أن القناة تتميز بتقديمها باقة من أقوى وأشهر البرامج على شاشتها، بجانب ذلك تعرض القناة عدد كبير من المسلسلات والمواد الدرامية الجديدة باستمرار، وما زاد من جماهيرية وشعبية القناة تعيتها لأحد أكبر المؤسسات الإعلامية في العالم العربي أجمع وهي مجموعة قنوات ام بي سي السعودية، تخصصت قناة ام بي سي مصر منذ أن أنطقت في الشأن المصري إذ أنها دوما ما تعرض البرامج والمسلسلات المصرية بالإضافة إلي تقديمها لعدد من البرامج ذات الإنتاج المشترك مع باقي قنوات ام بي سي.

تابعونا فيما يلي للتعرف على تردد قناة ام بي سي مصر على نايل سات، كما سنقدم لكم أيضا بعض المعلومات حول قناة ام بي سي مصر من حيث نشأنها وتطورها في السنوات القليلة الماضية، بجانب هذا سنتطرق لتقديم أهم البرامج التي تقديم عبر تردد قناة ام بي سي مصر الفضائية.

تردد قناة ام بي سي مصر

تستفيد قناة ام بي سي مصر من القمر الصناعي المصري نايل سات في إرسال إشارتها لجميع بلدان الشرق الأوسط، ويما يلي بيان تردد قناة ام بي سي مصر على قمر نايل سات.

القمر التردد القطبية معامل التصحيح معدل الترميز المنطقة نايل سات 12015 عامودي 5/6 27500 مصر عرب سات 11270 عامودي 5/6 27500 الخليج العربي نايل سات 11470 عامودي 5/6 27500 الخلج العربي وبلاد الشام عرب سات 11270 عامودي 5/6 27500 بلاد الشام وتركيا عرب سات 12284 عامودي 5/6 27500 غرب افريقيا نايل سات 11559 عامودي 5/6 27500 غرب افريقيا

يجب التنويه بأن تردد قناة ام بي سي مصر يختلف بحص المنطقة التى يتواجد فيها مستقبل القناة، لهذا يجب التنويه بتوخي الدقة أثناء ضبط التردد واختيار تردد قناة ام بي سي مصر المناسب للمنطقة التي تتواجدون فيها، بهذا متابعينا على موقع عرب فور نيوز يمكنكم ضبط واستقبال تردد قناة ام بي سي مصر السابق توضيحه للتمتع بأشهر البرامج الترفيهية يوميا على مدار 24 ساعة.

قناة ام بي سي مصر

كما سبق وذكرنا تتبع قناة mbc misr لمجموعة القنوات السعودية ام بي سي ويمكنكم التعرف على تردد قنوات ام بي سي من هنا،تم إطلاق تردد قناة ام بي سي مصر للمرة الأولى في التاسع من نوفمبر لعام 2012، ومنذ أن انطلقت القناة وقد تمكنت ن لفت الأنظار إليها بفضل تقديمها لأفضل البرامج الترفيهية المصرية، وعرضها لأحدث الانتاجات الدرامية والمسلسلات المصرية بصورة مستمرة، كما تميزت قناة ام بي سي مصر أيضا بعرضها لعدد كبير من برامج المسابقات العربية ذات الشهرة الواسعة مثل برنامج the voice والبرنامج الشهر arab idel وغيرها من برامج اكتشاف المواهب الشهيرة، كل هذه البرامج وغيرها دفعت تردد قناة ام بي سي مصر لاكتساب مكانة كبيرة بين القنوات الفضائية المختلفة في الوطن العربي.

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مسرح مصر على تردد قناة ام بي سي مصر

من أهم البرامج التي تقدم في الفترة الحالية عبر تردد قناة mbc مصر العرض المسرحي مسرح مصر، وهوا عباره عن عمل مصري بطولة الفنان أشرف عبدالباقي بالاشتراك مع عدد كبير من النجوم الصاعدة منهم الفنان علي ربيع والفنان حمدي المرغني وغيرهم من النجوم الشابة الصاعدة، بقدم البرنامج عدد من العروض المسرحية المضحكة التي وجدت استحسان كبير من قبل المشاهدين في مصر، على الرغم من تلقي هذا النوع من الأعمال العديد من النقد من قبل رواد المسرح المصري، ساهم تواجد مسرح مصر بصورة كبير على اهتمام قطاع كبير من المشاهدين في مصر بالحصول على تردد قناة ام بي سي مصر على نايل سات وعرب سات لما له من جماهيرية كبيرة جدا.

جدول برامج قناة ام بي سي مصر

نستعرض سويا متابعينا الكرام جدول بمواعيد البرامج والمسلسلات التي ستعرض عبر تردد قناة ام بي سي مصر على نايل سات اليوم

اللعيب 11:30pm مسرح مصر 12:42am الجمعة في مصر 02:29am اللهم تقبل 04:14am سلسال الدم 04:59am سلسال الدم 05:35am سلسال الدم 06:16am سلسال الدم 06:56am مسرح مصر 07:31am الحكاية 09:15am اللعيب 10:49am يونس ولد فضة 12:00pm يونس ولد فضة 12:36pm يونس ولد فضة 01:10pm يونس ولد فضة 01:45pm يونس ولد فضة 02:20pm الشيف حسن 02:51pm صاحب السعادة 03:46pm صاحب السعادة 04:23pm يلا نغني 05:00pm حلم عزيز 05:45pm Arabs Got Talent 08:00pm الحكاية 10:01pm

تنويه: سنوافيكم بتحديث مستمر لمواعيد برامج ومسلسلات ام بي سي مصر

برنامج الحكاية على تردد قناة ام بي سي مصر

في اطار سعي القناة لمستمر للتطوير والتحديث لجذب أكبر عدد ممكن من المتابعين والمشاهدين، تعاقدت قناة ام بي سي مصر منذ شهور قليلة مع الإعلامي المصري عمرو أديب لتقديم برنامج الحكاية على شاشة القناة، البرنامج يدخل ضمن طائفة برامج التوك شو المصرية حيث يتناول البرنامج أخر المستجدات على الساحة المصرية من الناحية السياسية والاقتصادية وغيرها، وما لا شك فيه أن تواجد برنامج بهذه القدرة الإعلامية على شاشة القناة ساعد بشكل عبر على منح تردد قناة ام بي سي مصر القدرة لي المنافسة مع غيرة من القنوات المهتمة بنفس المجالات.

انتهينا متابعينا من تقديم تردد قناة ام بي سي مصر على نايل سات، تابعونا باستمرار للتعرف على أحدث ترددات قنوات ام بي سي وأهم البرامج التي ستعرض عليها.