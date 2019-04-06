طالع”هنا”تردد قناة بي إن سبورت “bein sports” المفتوحة علي القمر الصناعي...

تعد قناة بي إن سبورت المفتوحة”bein sports” على القمر الصناعي النايل سات، من مجموعة قنوات بي إن سبورت العالمية، المالكة لحقوق بث معظم الأحداث الرياضية علي مستوي العالم، في مختلف الألعاب والمنافسات الرياضية داخل منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وتعتبر قناة بي إن سبورت المفتوحة من أهم القنوات الرياضية، التي تقوم من وقت لأخر ببث كبري المناسبات والفاعليات الرياضية.

تعتبر قناة بي إن سبورت المفتوحة، ملازاً لعشاق الساحرة المستديرة في العالم العربى بوجة خاص، فهى توفر له كل ما يحتاجة من متابعة لأخبار المنافسات والأحداث الرياضية، وتبث القناة العديد من البرامج الرياضية المهمة والمميزة، التي تقدم تحليل لأهم وأخر الأخبار الرياضية والفاعليات الحصرية لأهم البطولات وموعد المباريات المقامة يومياً.

المباريات المقامة اليوم

سيمبا/ مازيمبي”دوري أبطال أفريقيا” الساعة 3 عصراً ذهاب دور ال8 صن داونز/ الأهلي”دوري أبطال أفريقيا” الساعة 3 عصراً ذهاب دور ال8 حوريا كوناكري/ الوداد البيضاوي”دوري أبطال أفريقيا” الساعة 6 مساءاً ذهاب دور ال8 شباب قسنطينة/ الترجي الرياضي”دوري أبطال أفريقيا” الساعة 9 مساءاً ذهاب دور ال8 نيوكاسل/ كريستال بالاس”الدوري الإنجليزي” الساعة 4 عصراً الإسبوع الثالث والثلاثون بورنموث/ بيرنلي”الدوري الإنجليزي” الساعة 4 عصراً الإسبوع الثالث والثلاثون هدرسفيلد تاون/ ليستر سيتي”الدوري الإنجليزي” الساعة 4 عصراً الإسبوع الثالث والثلاثون جيرونا/ اسبانيول”الدوري الإسباني” الساعة 3 عصراً الإسبوع الحادي والثلاثون ريال مدريد/ إيبار”الدوري الإسباني” الساعة 4,15 عصراً الإسبوع الحادي والثلاثون رايو فاييكانو/ فالنسيا”الدوري الإسباني” الساعة 6,30 مساءاً الإسبوع الحادي والثلاثون برشلونة/ اتليتكو مدريد”الدوري الإسباني” الساعة 8,45 مساءاً الإسبوع الحادي والثلاثون بارما/ تورينو”الدوري الإيطالي الساعة 3 عصراً الإسبوع الحادي والثلاثون يوفنتوس/ ميلان”الدوري الإيطالي” الساعة 6 مساءاً الإسبوع الحادي والثلاثون سامبدوريا/ روما”الدوري الإيطالي” الساعة 8,30 مساءاً الإسبوع الحادي والثلاثون مانشستر سيتي/ برايتون”كأس الإتحاد الإنجليزي” الساعة 6,30 مساءاً النصف نهائي

تردد قناة بي إن سبورت المفتوحة علي النايل سات 2019

التردد الإستقطاب معامل الترميز القمر الصناعي 11055 H 27500 النايل سات

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أهم برامج قناة بي إن سبورت المفتوحة

برنامج اليغا في إسبوع ويهتم بالدوري الأسباني.

برنامج من بريطانيا الذي يهتم بالدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

برنامج الدوري الأوروبي الذي يعرض من خلاله ملخص الدوري الأوروبي والأخبار الرياضية علي رأس كل ساعة.

يبحث المشاهد العربي عن تردد قناة بي إن سبورت المفتوحة، لمتابعة تقارير وملخص وأهداف المباريات الكبري وأهم الأحداث الرياضية سواء المحلية أو العالمية، حيث أنها قناة مفتوحة على مدار اليوم فهى ليس لها اشتراك، كباقي القنوات المشفرة فى مجموعة قنوات بي إن سبورت العالمية.