اضبط تردد قناة العربية alarabiya الحدث الإخبارية على نايل سات وعرب سات hd 2019 اخر تحديث

نرصد لكم طريقة ضبط تردد قناة العربية alarabiya الإخبارية على النايل سات وعرب سات، حيث أن قناة العربية هي قناة إخبارية سعودية تبث من مدينة دبي الإماراتية، وهي قناة تقدم العديد من البرامج والفقرات الإخبارية من جميع أنحاء العالم، وتأسست القناة من قبل مركز تلفزيون الشرق الأوسط مجموعة الحريري ومستثمرين من عدة دول عربية.

تردد قناة العربية hd

القمر الصناعي التردد معدل الترميز والتصحيح Eutelsat AB7 عمودي 11595 27500 3/4 نايل سات عمودي 12169 27500 5/6 عرب سات عمودي 12207 27500 3/4 هوت بيرد أفقي 11747 27500 3/4

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برامج قناة العربية

وهذا تردد قناة العربية alarabiya الحدث الاخبارية عبر نايل سات وعرب سات hd مجاناً بتاريخ اليوم ويمكنكم استقباله بطبق 70 سم.

تقدم قناة العربية بالإضافة للنشرات الإخبارية على مدار الساعة مجموع من البرامج في مختلف التخصصات بشكل يومي وأسبوعي، ومنها برنامج “مع تركي”، برنامج “في المرمى”، برنامج “على خطى العرب”، برنامج “مرايا”، برنامج “الذاكرة السياسية”، برنامج مناورات”، برنامج “ورتل القرآن”، وغيرها من البرامج المميزة.

إذا واجهتك أي أخطاء أثناء إضافة تردد القناة فقط كل ما عليك فعله هو ترك تعليق يوضح المشكلة التي تواجهك وسوف نقوم بالرد عليك.

قناة العربية هي فضائية سعودية كانت تبث من الشركة المصرية لمدينة الإنتاج الإعلامي بمصر والآن تبث من مدينة دبي للإعلام بالإمارات العربية المتحدة، وتهتم هذه القناة بالأخبار السياسية والرياضية والاقتصادية.