استقبل تردد قناة MBC 4  عبر القمر الصناعي نايل سات والعرب سات.. أهم البرامج التي تعرض من...

تردد قناة MBC 4 تعد قناة MBC 4 من أفضل القنوات التي تعرض الأفلام والمسلسلات الأجنبية، وخاصةً الأمريكية، وأصبحت منذ افتتاحها وهي تحظى بمشاهدة عالية من جمهور الوطن العربي، وخاصةً الجمهور المصري.

تردد قناة MBC 4 عبر القمر الصناعي نايل سات

لم تقتصر قناة MBC 4 على المسلسلات والأفلام الأجنبية، بل اعتادت على عرض الحفلات العالمية السينمائية والموسيقية، من خلال البرامج المميزة والحصرية في القناة، حيث تعد الأشهر من بين القنوات التي تعرض محتوى أجنبي مميز.

التردد معامل الترميز الاستقطاب معامل التصحيح المدار 11938 11470 27500 (v) عمودي 4/3 8 درجات غرب

تردد قناة MBC 4 عبر القمر الصناعي عرب سات

التردد معدل الترميز القطب معدل التصحيح 12284 27500 أفقي ( h) 6/5

أبرز البرامج التي تعرضها قناة MBC 4

كما عودتنا قناة MBC 4 على تقديم أحدث البرامج المميزة، حيث يتم عرض البرامج باللغة الأجنبية، ولكن مترجم باللغة العربية، حتى يستمتع مشاهدي القناة على برامج مميزة ذات محتوى رائع،، مثل:

برنامج أوبرا وينفري المميز

تعرض قناة MBC 4 أهم البرامج الحوارية،حيث تقدم البرنامج الإعلامية الأشهر في العالم “أوبرا وينفري”، حيث تعرض العديد من القضايا التي تهم المرأة.

برنامج الأطباء

يعد من أفضل البرامج الأمريكية، حيث يترجم باللغة العربية؛ ليستمتع المشاهدين العرب، بكل النصائح والمعلومات التي يتم تداولها في البرنامج

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Entertainment Tonight

يتميز برنامج Entertainment Tonight، بأنه يعرض دوماً الأخبار الفنية والفنانين من خلال نصف ساعة كل يوم، والذي يقوم بتقديمه “نانسي أوديل” و“روب مارسيانو“ حيث يعد البرنامج الأشهر في أمريكا، ويحظى بإعجاب العديد من المشاهدين العرب والأجانب.

برنامج Arabs Got Talent بالعربي

أصبح برنامج أرب جوت تالنت، من أبرز الحصرية للمواهب برنامج Arabs Got Talent بالعربي، من البرامج المميزة الشهيرة في شبكة قنوات MBC ، حيث استمر نجاح البرنامج على مدار 5 مواسم، ففكرة البرنامج مستوحاه من نسخة أجنبية شهيرة، فمن خلال البرنامج يتم عرض مواهب فنية من جنسيات مختلفة من الوطن العربي، والتي بالطبع حازت على إعجاب معظم المشاهدين العرب في الشرق الأوسط.

برنامج Arabs Got Talen من خلال موقع شاهد نت، لمشاهدة حلقات برنامج أرب جوت تالنت اون لاين.

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كما تعرض برامج أخرى ناجحة:

برنامج Et بالعربي.

Visit to Be Treated.

Outlander – الموسم2.

برنامج أمي اقوى من أمك.

مستمرين معكم في عرض كافة برامج قناة MBC 4، الحصرية المتميزة، وتقديم جديد كل عبر القناة MBC 4 الفضائية.