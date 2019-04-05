“ألتقط الآن” تردد قناة توب موفير “Top Movies” للأفلام الأجنبية “الأكشن...

سنعرض لكم الآن تردد قناة توب موفيز الجديد 2019 Frequency Channel Top Movies علي القمر المصري النايل سات، حيث تعد قناة توب موفيز أحد أهم قنوات الأفلام الأجنبية على النايل سات خاصة أفلام هوليود الأمريكية، وتتخصص القناة في عرض أفلام الأكشن والإثارة على شاشتها على مدار الربع وعشرون ساعة يومياً دون توقف، وتعرض القناة الأفلام بالترجمة النصية.

قناة توب موفيز هي قناة مصرية تبث منذ أكثر من 8 سنوات على النايل سات بشكل مجاني مفتوح غير مشفر، وتبث بجودة شاشة SD، وقد نالت القناة خلال السنوات الماضية على شهرة كبيرة ومتابعة كبيرة، خاصة أن المحتوي الذي تقدمة الخاص بالأفلام الأجنبية وخاصى أفلام الأكشن قليل للغاية على القمر المصري،وما يعيب القناة هي كثرة الفواصل الإعلاني على شاشتها.

تردد قناة توب موفيز Top Movies

10727 أفقي “H” 27500 10873 عمودي “V” 27500

وقد وفرنا لكم الآن تردد قناة توب موفير “Top Movies” للأفلام الأجنبية “الأكشن والإثارة” على النايل سات 2019 ويمكنك استقباله بكل سهوله.

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