تردد قناة سبيس تون 2019 على نايل سات لمشاهدة أفضل أفلام الأنيمشن وبرامج الأطفال

تردد قناة سبيس تون الجديد 2019 أحد أكثر ترددات قنوات الأطفال شهرة في الوطن العربي بالإضافة إلى اعتباره من أقدمها، قناة سبيس تون العربية هي قناة متخصصة في أفلام الرسوم المتحركة وأفلام الانيميشن وبرامج الأطفال، كما تقدم القناة مجموعة من الأغاني والأناشيد الترفيهية والتثقيفية للطفل، منذ أن نشأت قناة سبيس تون الفضائية وتمكنت من أن تكون الوجهة الأولى لكل من يبحث عن الترفية والتعليم للأطفال بسبب قوة ما تقدمة من برامج واختلافها عن غيرها من قنوات الأطفال الأخرى، ولعل هذا التميز هوا السبب الرئيسي وراء كثرة البحث عن تردد قناة سبيس تون 2019 نايل سات وانتشاره في كل الدول العربي.

سنقدم لكل أطفالنا في الشرق الأوسط تردد قناة سبيس تون الجديد في هذا الموضوع عبر موقع عرب نيوز للتمتع بكل ما تعرضه من أفلام كرتون، كما سنتناول الحديث عن القناة ونشأتها، ونتحدث أيضا عن أهم البرامج التي تعرض عبر قناة سبيستون العربية وفي الأخير سنتحدث عن جدول برامج القناة اليوم.

تردد قناة سبيس تون الجديد على نايل سات

استخدمت قناة سبيس تون العربية القمر المصري نايل سات لكي ترسها ترددها لكل الدول العربية، ويمكنكم متابعينا الكرام التعرف على تردد قناة سبيس تون 2019 من خلال البيان الوارد فيما يلي:

تردد القناة القمر الصناعي القطبية الترميز معامل التصويب 11785 نايل سات عامودي 27500 3/4

نشأة قناة سبيس تون للأطفال

كما ذكرنا فأن قناة سبيس تون العربية من أقدم قنوات الأطفال في الوطن العربي أجمع، تعود نشأة القناة إلي عام 2002 بعد أن استقلت على التليفزيون الحكومي البحريني الذي كانت تبث من خلاله لفترة من الوقت، وبعد نشأت القناة بدأت في إنتاج العديد من برامج وأفلام الكرتون ” الرسوم المتحركة” لتفتح لنفسها المجال للعرض على مدار ال 24 ساعة، ترسل قناة سبيس تون حاليا من خلال مقرها الرئيس بمدينة دبي في الإمارات المتحدة وذلك على الرغم من أن ملكية القناة تعود لعدد من المستثمرين السوريين، بجانب ذلك مازالت القناة تحتفظ بمقرها القديم في مدينة دمشق في سوريا، وبفضل انتاجات القناة الحصرية والبرامج الفريدة المعروضة عليها استطاع تردد قناة سبيس تون 2019 أن يعتلي قمة ترددات قنوات الأطفال الأكثر بحثا طوال هذه الفترة.

قناة سبيس تون العربية

اتجهت قناة سبيس تون العربية للتخصص في مجال أفلام الكرتون والرسوم المتحركة منذ أن انطلقت، وقد اختلفت الأفلام والبرامج المقدمة عبر تردد قناة سبيس تون 2019 بين الأفلام والبرامج التي يتم إنتاجها بواسطة القناة وبين الأفلام العالمية التي تعرض بعد أن يتم دبلجتها للعربية مثل المسلسل العالمي المحقق كونان، كما تعرض أيضا قناة سبيس تون العربية مجموعة من الأناشيد والبرامج الترفيهية والتعليمية للأطفال من خلال كواكب قناة سبيس تون المختلفة، حيث تعرض القناة البرامج المقدمة عليها من خلال تقسيمها إلي فئات مختلفة وتطلق على كل فئة كوكب، مثل كوكب المرح وكوكب أبجد وغيرها من الكواكب، ومن أهم الكواكب التي تظهر على تردد قناة سبيس تون الجديد ما يلي

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كوكب أكشن وهوا متخصص في أفلام الكرتون المتميزة بطابع الأكشن والسرعة مثل أبطال الديجيتال والمحقق كونان.

كوكب أبجد وهوا متخصص في تقديم البرامج التعليمية التي تهدف إلي منح الطفل بعض المعلومات وتعليمة بعض المهارات.

كوكب زمردة وهوا متخصص في أفلام الكرتون الخاصة بالفتايات ومن أشهر برامجه برنامج حنين.

كوكب كوميديا وهوا متخصص بالأفلام الكوميدية الخفيفة والممتعة للطفل ومن برامجه الضاحكون.

جدول أفلام تردد قناة سبيس تون 2019

حان الآن الوقت للحديث عن مواعيد جميع الأفلام والبرامج التي ستعرض اليوم 5 أبريل عبر تردد قناة سبيس تون العربية الجديد، إذ نقدم لكم في الجدول التالي بيان بمواعيد تلك البرامج فتابعونا.

اسم البرنامج توقيت العرض BEYBLADE BURST / 2019-04-05 00:00 THE NEW PINK PANTHER SHOW 2019-04-05 00:30 Zak Storm / 2019-04-05 01:00 Power Rangers SNS \ 13 2019-04-05 01:30 ساكورا / 2019-04-05 02:00 كونان ج8 / 2019-04-05 03:30 BEYBLADE BURST / 2 2019-04-05 04:30 نونتان 2019-04-05 05:00 رينبوفيش / 2019-04-05 05:30 تاما والأصدقاء 2019-04-05 06:00 Masha & The Bear/ 2019-04-05 06:30 حكايات ماشا / + طباخ و غنم / 2019-04-05 07:00 Pocoyo S3 ( LET’S GO POCOYO )AR+EN / 45 2019-04-05 07:15 نونتان 2019-04-05 07:30 Hanakappa 2019-04-05 07:45 مدرسة الأرقام / 2019-04-05 08:00 تاما والأصدقاء 2019-04-05 08:15 POPPLES 2019-04-05 08:45 teletubbies / 1 2019-04-05 09:15 Truck Town / 21+22 2019-04-05 09:30 نونتان 2019-04-05 10:00 تاما والأصدقاء 2019-04-05 10:30 رينبوفيش / 2019-04-05 11:00 أغنية أبي / 3 2019-04-05 11:30 Mike the knight / 30 2019-04-05 12:00 مدينة المعلومات ج1 2019-04-05 12:15 Super wings S2 2019-04-05 12:45 Masha & The Bear S3 / 2019-04-05 13:00 rainbow ruby / 2019-04-05 13:15 مهرتي الصغيرة ج8 2019-04-05 13:30 Zafari / 2019-04-05 14:00 BEYBLADE BURST / 2019-04-05 14:15 Power Rangers SNS \ 2019-04-05 14:45 كونان ج8 / 2019-04-05 15:15 The Fixes / 63+64 2019-04-05 16:15 rainbow ruby / 2019-04-05 16:30 البؤساء 2019-04-05 16:45 ICE AGE: CONTINENTAL DRIFT 2019-04-05 18:30 Masha & The Bear S3 / 2019-04-05 20:00 مهرتي الصغيرة ج8 / 1 2019-04-05 20:15 BEYBLADE BURST / 2019-04-05 20:45 Power Rangers SNS \ 2019-04-05 21:15 Sonic Boom 2 / 1 2019-04-05 21:45 شعلة ريكا 2019-04-05 22:30 توم سوير / 2019-04-05 00:00 Inuyasha 2019-04-05 02:00 Zak Storm / 2019-04-05 03:30 BEYBLADE BURST / 2 2019-04-05 04:00 THE NEW PINK PANTHER SHOW 2019-04-05 04:30 تاما والأصدقاء 2019-04-05 05:00 رينبوفيش / 2019-04-05 05:30 نونتان 2019-04-05 06:00 Masha & The Bear/ 2019-04-05 06:30 حكايات ماشا / + طباخ و غنم / 2019-04-05 07:00 مهرتي الصغيرة ج8 2019-04-05 07:15 BEYBLADE BURST / 1 2019-04-05 07:45 كونان ج8 / 2019-04-05 08:15 Power Rangers SNS \ 2019-04-05 08:45 تاما والأصدقاء 2019-04-05 09:15 Truck Town / 19+20 2019-04-05 09:45 POPPLES 2019-04-05 10:15 Zafari / 1 2019-04-05 10:45 Mike the knight / 2019-04-05 11:00 Super wings S2 2019-04-05 12:00 مدينة المعلومات ج1 2019-04-05 12:15 Zafari / 1 2019-04-05 12:45 Masha & The Bear S3 / 2019-04-05 13:00 مهرتي الصغيرة ج8 2019-04-05 13:15 rainbow ruby / 2019-04-05 13:45 POPPLES 2019-04-05 14:00 Super wings S2 / 2019-04-05 14:30 Zafari / 2019-04-05 14:45 Mojicons / 2019-04-05 15:00 Power Rangers SNS \ 2019-04-05 15:15 BEYBLADE BURST / 2019-04-05 15:45 مهرتي الصغيرة ج8 2019-04-05 16:15 Zafari / 2019-04-05 16:45 ICE AGE: CONTINENTAL DRIFT 2019-04-05 17:00 Masha & The Bear S3 / 2019-04-05 18:30 BEYBLADE BURST / 2019-04-05 18:45 Power Rangers SNS \ 2019-04-05 19:15 Mojicons 2019-04-05 19:45 ريمي / 2019-04-05 20:30 BEYBLADE BURST / 3 2019-04-05 22:00 Inuyasha 2019-04-05 22:30

جدير بالذكر بأن تردد قناة سبيس تون 2019 السابق بيانه ليس هوا الطريق الوحيد لمتابعة تلك البرامج السابق توضيحها، حيث يمكن لكل الأطفال مشاهدة تلك البرامج من خلال قناة سبيس تون بث مباشر على الإنترنت وسوف نتحدث عنه فيما يلي.

قناة سبيس تون بث مباشر

جدير بالذكر أن تردد قناة سبيس تون للأطفال ليس هوا الوسيلة الوحيدة التي يمكن من خلالها مشاهدة القناة والتمتع ببرامجها، إذ تتيح قناة سبيس تون العربية للجميع مشاهدة برامج وأفلام القناة من خلال البث المباشر لقناة سبيس تون من خلال موقعها الرسمي، وقد ساهمت خدمة سبيس تون بث مباشر التي أ طلقتها القناة في الترويج لما تعرضه القناة من أفلام وبرامج حيث أنة في حال تعزر الوصول إلى تردد قناة سبيس تون 2019 الجديد يمكن لكل محبي القناة متابعتها عن طريق البث المباشر للقناة، ويمكنكم متابعينا الوصول لخدمة قناة سبيس تون بث مباشر من هنا.

بهذا نكون قد انتهينا من تقديم تردد قناة سبيس تون نايل سات للأطفال، ولكل من يواجه أي مشاكل في ضبط أيا من الترددات السابق توضيحها برجاء مراسلتنا فورا عن طريق التعليقات.