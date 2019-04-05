تردد جميع قنوات ام بي سي mbc الفضائية في مصر والسعودية وكافة البلدان العربية

تردد قنوات ام بي سي دئما ما يحظى باهتمام كل المشاهدين العرب وذلك بسبب ما تقدمة مجموعة قنوات mbc من محتوى إعلامي متكامل، حيث تضم المجموعة عدد من قنوات المنوعات مثل قناة ام بي سي مصر وقناة ام بي سي الأولى، كما تضم أيضا مجموعة من قنوات الدراما مثل قناة ام بي سي دراما للمسلسلات، وبجانب كل ذلك تضم أيضا عدد لا بأس به من قنوات الأفلام الأجنبية المترجمة مثل قناة ام بي سي ماكس وقناة ام بي سي 2 وقناة ام بي سي أكشن، أما عن الأفلام والمسلسلات الهندية فقد كان لها نصيب فيما تعرضه مجموعة قنوات ام بي سي حيث تم تخصيص قناة قائمة بذاتها تختص بكل ما يهم السينما الهندية وهي قناة ام بي سي بوليود الفضائية.
هذا التنوع الكبير جدا والتشعب فيما يعرض عبر مجموعة قنوات ام بي سي جعل من تردد قنوات ام بي سي وسيلة مميزة للترفية والتمتع بمحتوى اعلامي قوى في الوطن العربي، في هذا الموضوع سنقدم لكم بيان جميع ترددات قنوات ام بي سي الفضائية على كل الأقمار الصناعية المتاحة حاليا.
تردد قناة ام بي سي
القمر
التردد
الاستقطاب
معامل الخطأ
معدل الترميز
نايل سات
11470
عمودي
5/6
27500
عرب سات
11270
عمودي
5/6
27500
تردد قناة ام بي سي ماكس
القمر
التردد
القطبية
معامل التصحيح
نايل سات
11938
V
3/4
عرب سات
11919
v
3/4
جدول أفلام قناة ام بي سي ماكس
Beautiful Creatures
10:30pm
Snow White and the Huntsman
12:30am
The Huntsman: Winter’s War
02:30am
The Witch
04:29am
The Forbidden Kingdom
06:15am
The Huntsman: Winter’s War
08:00am
Thick as Thieves
10:00am
No Country for Old Men
11:29am
Tarzan
01:29pm
Action Zone
03:04pm
Kung Fu Panda
03:29pm
Kung Fu Panda 2
05:00pm
Entertainment Tonight
06:31pm
Serendipity
07:00pm
Celebrity Scoop
08:34pm
Larry Crowne
08:59pm
Hollywoodland
10:59pm
تردد قناة ام بي سي بوليود
التردد
القمر الصناعي
القطبية
معامل التصحيح
11938
نايل سات
أفقي
5/6
تردد قناة ام بي سي 4
القمر
التردد
الاستقطاب
FEC
نايل سات
11938
V
3/4
تردد قناة ام بي سي 2
التردد
القناة
القمر الصناعي
القطبية
الترميز
11470
mbc 2
نايل سات
عمودي
27500
تردد قناة ام بي سي 3
تردد القناة
القمر الصناعي
معامل التصحيح
القطبية
معدل الترميز
11938
نايل سات
3/4
رأسي
27500
11919
عرب سات
3/4
أفقي
27500
تردد قناة ام بي سي اكشن
القمر الصناعي
معامل التصويب ومعدل الترميز
القطبية
التردد
عرب سات
27500 5/6
عمودي
12284
عرب سات
27500 5/6
عمودي
11270
نايل سات
27500 5/6
عمودي
11476
نايل سات
27500 5/6
عمودي
11470
تردد قناة ام بي سي دراما
القناة
القمر الصناعي
القطبية
التردد
معامل التصحيح
ام بي سي دراما
نايل سات
V
11938
3/4
ام بي سي دراما
نايل سات
V
11470
5/6
بهذا نكون قد قدمنا لكن تردد قنوات ام بي سي في مصر والسعودية وكل البلدان العربية على كافى الأقمار الصناعية، وفي حال مواجهة أي مشكلات في استقبال ترددات قنوات ان بي سي التى سبق توضيحها يسرنا استقبال اسئلتكم من خلال التعليقات على هذا الموضوع.