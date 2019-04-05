استقبل تردد قناة كوكي كيدز للأطفال على نايل سات

تردد قناة كوكي كيدز للأطفال على نايل سات، من أكثر ترددات قنوات الأطفال التى يبحث عنها متابعينا، لاسيما أن قناة كوكي كيدز تحتل مكانة كبيرة بين المواطنين المصريين، لأنها تجمع بين المحتوي الترفيهي والمحتوى التعليمي للأطفال حتى يكتشف البيئة المحيطية به، لذلك نعرض لكم آخر تحديث عن تردد قناة كوكي كيدز للأطفال على نايل سات تلبية لرغباتكم.

قناة كوكي كيدز للأطفال

تتميز قناة كوكي كيدز للأطفال بأنها أول قناة أطفال تقدم محتوى تعليمي عن طريق الأغاني بأسلوب الأطفال حتى يتمكنون من معرفة الألوان حروف اللغة العربية والحروف الإنجليزية، والحيوانات واكتشاف البيئة المحيطة بهم بكل سهولة.

كما تعرض قناة كوكي كيدز للأطفال برامج كارتون هادفة، تهتم بالقيم الأخلاقية التى يجب أن يتربى عليها النشء، فتهتم بالتربية الإسلامية، فتعرض طريقة الصلاة والوضوء ومهارات تعامل الأم مع طفلها، وتعرض أفلام كارتون مترجمة ومدبلجة باللغة العربية، وتمكنت من الحصول على ثقة الأم العربية بوجه عامة والمصرية بوجه خاص بما تقدمه من مضمون لاخوف منه على الأطفال، فهى تبتعد عن المضامين التى تبث العنف.

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تردد قناة كوكي كيدز للأطفال على نايل سات

نوضح لكم تردد قناة كوكي كيدز للأطفال على نايل سات آخر تحديث لهم حتى تتمكنون من ضبط أجهزة الاستقبال لديهم عليه من خلال مجموعة الرموز التالية:

القمر الصناعي التردد الإستقطاب معدل الترميز معامل الخطأ نايل سات 11602 أفقي H 27500 5/6

يجدر الإشارة إلى إذا واجههتكم مشكلة عند ضبط تردد قناة كوكي كيدز للأطفال على نايل سات، يمكنكم مخاطبتنا في أسرع وقت بالتعليق على هذا الموضوع بتوضيح المشكلة وسوف نعمل على التواصل معكم حتى يتم ضبط التردد وحل المشكلة.