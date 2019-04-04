تردد قناة السعودية الرياضية على عرب سات ونايل سات وموعد مباراة الهلال والحزم في الدوري السعودي

تردد قناة السعودية الرياضية الناقلة لمباريات الدوري السعودي لكرة القدم هوا أكثر الترددات الرياضية محل البحث في الوطن العربي، يأتي ذلك بعد إعلان الهيئة العامة للرياضة السعودية عن حصول قناة السعودية الرياضية عن حقوق نقل مباريات الدوري السعودي لكرة القدم مجانا على شاشتها، بجانب ذلك أيضا تم نقل عدد من المباريات الهامة مثل مباراة الزمالك والهلال السعودي في بطولة السوبر المصري السعودي عبر تردد قناة السعودية الرياضية المجاني على نايل سات وعرب سات، فقد أصبحت قناة السعودية الرياضية من أهم وأشهر القنوات الرياضية في الشرق الأوسط هذا الموسم بسبب تغطيتها المتميزة والمجانية لمعظم الأحداث الكروية، سواء الأحداث المتعلقة بالمنتخب السعودي أو تلك المتعلقة بالفرق والأندية السعودية والعربية.

سنعرض عليكم متابعينا الكرام في هذا الموضوع تردد قناة السعودية الرياضية 2019 الناقلة لمباريات الدوري السعودي موسم 2018/2019، كما سنعرض عليكم متابعة لأهم وأخر أخبار بطولة الدوري السعودي الذي وصل حاليا للجولة السابعة عشر منه.

تردد قناة السعودية الرياضية

ترسل قناة السعودية الرياضية ترددها عبر قمرين صناعيين وهما نايل سات وعرب سات، وذلك لتقديم أكبر تغطية ممكنه لتردد قناة السعودية الرياضية في معظم أنحاء الوطن العربي، ومن خلال الجدول التالي سنعرض عليكم متابعينا الكرام تردد قناة السعودية الرياضية الناقلة للدوري السعودي بكل الصيغ المتاحة لها.

تردد القناة القمر الصناعي القطبية معدل الترميز معامل التصحيح 12149 عرب سات أفقي 27500 5/6 12284 نايل سات عمودي 27500 5/6

قناة السعودية الرياضية

قبل انطلاق بطولة الدوري السعودي لهذا الموسم كان هناك العديد من الخلافات والنقاشات حول حقوق نقل مباريات البطولة، فقد حصلت شركة STC السعودية على حقوق النقل الحصري لمباريات الدوري السعودي على أن يتم النقل عبر أجهزة استقبال خاصة بالقناة ومن خلال باقات لمشتركي القنوات المخصصة لنقل الدوري السعودي، إلا أنه قبل انطلاق البطولة المحلية بأيام أعلنت الهيئة العامة للرياضة السعودية عن نقل جميع مباريات الدوري السعودي مجانا عبر تردد قناة السعودية الرياضية على نايل سات وعرب سات، إلا أن عملية البث المجاني لمباريات الدوري السعودي جاءت مشروطة بأن يتم نقل المباريات فقط دون أن يتم بث أي برامج تحليلية للمباريات.

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الدوري السعودي

يعتبر الدوري السعودي لكرة القدم أحد أقوى المسابقات العربية في كرة القدم، حيث يتنافس فيه العديد والعديد من الأندية القوية أمثال الهلال السعودي وأهلي جده والباطن وغيرها من الأندية، وتشهد مسابقة الدوري السعودي هذا العام تنافس شديد جدا بين العديد من الأندية، وكما ذكرنا في الأعلى فأن مسابقة الدوري السعودي لكرة القدم لا تنقل مجانا إلا عبر تردد قناة السعودية الرياضية السابقة توضيحه.

مباريات الدوري السعودي

تقام اليوم مباريتين ضمن منافسات الأسبوع السادس والعشرون من مسابقة الدوري السعودي لكرة القدم، حيث يستضيف فريق الرائد السعودي فريق النصر في تمام الساعة السادسة مساءا، ويلعب نادي الحزم والهلال في نفس الأسبوع في تمام الساعة السابعة وخمس وأربعون دقيقة

انتهينا الآن متابعينا الكرام من تقديم تردد قناة السعودية الرياضية الناقلة للدوري السعودي، كما تناولنا موعد مباريات الدوري السعودي، وسنوافيكم متابعينا بأي تعديل أو تغير على الترددات المذكورة مع عرضنا لمتابعة حيه لمواعيد مباريات الدوري السعودي باستمرار.