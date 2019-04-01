تردد قناة بيلستانك Pelistank اطفال العراقية الجديد على النايل سات تحديث 2019 مارس

استقبل القمر الصناعي نايل سات، قناة جديدة مخصصة للأطفال العرب، وهي قناة بيلستانك العراقية، وهي من أشهر القنوات المتخصصة في المجال بالرغم من بثها لفترة على قمر يوتلسات الصناعي، إلا إنها نجحت مع بداية البث على النايل سات في كسب مزيد من العشاق والمعجبين، وتعتبر منافس قوي لقنوات طيور الجنة وبراعم وغيرها، وتقدم القناة محتوى متنوع من برامج ومناقشات حوارية تناسب جميع الأطفال العراقيين، وهي بالأساس تهدف لزيادة الحس الإدراكي لدى الأطفال الصغار وتقويم السلوك.

تبث قناة بيلستانك بجودة sd العادية، وهو ما يعني أن القناة تصل بكامل إشارتها للجميع في كافة أنحاء الوطن العربي برسيفر عادي دون الحاجة لإقتناء رسيفر فائق الجودة hd لإستقبال ترددها، وتظهر القناة عند البحث عنها على النايل سات بإسم Pelistan.

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تردد قناة Pelistank الجديد

القمر الصناعي تردد القناة معدل الترميز والتصحيح Eutelsat 8 West B 11137 (H) 27500 النايل سات “غير ثابت” 10873 عمودي 27500

وتبث قناة بيلستانا مجاناً لجميع المشاهدين، حيث إنها من القنوات المفتوحة التي لا تحتاج لرسوم إشتراك وتبث برامجها باللغة العربية دون تشويش،ويمكن استقبال تردد القناة من خلال طبق 70 سم من مصر او أى مكان اخر بالعالم وستكون الجودة جيدة للغاية.

قمنا بتوفير التردد الصحيح الخاص بقناة Pelistank الجديد عبر القمر الصناعي نايل سات، اذا حدث أي تغيير به سنقوم بإضافته عبر تلك المقالة.