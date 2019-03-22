“الآن” أحدث تردد القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة مصر والنيجر المؤهلة لكأس الأمم...

السبت 23 مارس 2019 يفتح ملعب سيني كونتشي أبوابه أمام منتخب مصر ليستضيف مباراة مصر والنيجر، وذلك في إطار منافسات تصفيات كأس الأمم الأفريقية 2019، وذلك في الجولة السادسة وهي آخر الجولات في هذا الدور، وقد حصلت الكثير من القنوات على بث هذا اللقاء الهام، ولكن هناك قنوات مشفرة ينبغي أن تقوم بدفع رسوم اشتراك حتى تستطيع مشاهدة اللقاء الذي يجمع بين المنتخبين، بينما هناك عدد من القنوات الأخرى المفتوحة التي ستتولى مهمة بث المباراة في الموعد المحدد لها، وسوف نقدم لك القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة مصر والنيجر وترددها.

القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة مصر والنيجر

هناك مجموعة من القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة مصر والنيجر حيث أن المنتخب المصري يدخل هذا اللقاء القوي بعد أن تمكن من الانتصار على نظيره منتخب تونس، في المباراة التي جمعت بينهم عبر استاد برج العرب في مصر، وبالانتصار في هذه المباراة استطاع المنتخب المصري أن يحصد إثنا عشر نقطة.

ولكن منتخب النيجر يؤدي أداءً ضعيفًا في هذه التصفيات، فهو لم يحصل حتى الآن إلا على نقطة واحدة، ولم يستطع التأهل إلى نهائيات كأس أمم أفريقيا 2019.

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موعد مباراة مصر والنيجر

وسوف تُقام هذه المباراة في تمام الساعة الخامسة والنصف بتوقيت مصر، وفي تمام الساعة السادسة والنصف بتوقيت مكة المكرمة، على أن تتولى قناة بي إن سبورت إتش دي الثالثة مهمة إذاعة وبث المباراة على الهواء مباشرة.

تردد القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة مصر والنيجر

وفي المقابل وعلى الرغم من أن بي إن سبورت حصلت على حق بث مباريات التصفيات، إلا أنه يبحث الكثير من محبي كرة القدم ومحبي المنتخب المصري عن القنوات المفتوحة التي تتولى مهمة نقل المباراة على الهواء مباشرة، وحرصنا منا على إرضاء الجماهير فقد جمعنا لكم تردد القنوات المفتوحة التي ستنقل على الهواء مباشرة مباراة مصر والنيجر، وهي كالتالي: