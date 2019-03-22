الآن تردد قناة لنا السورية 2019 التي تذيع أفضل المسلسلات السورية

نقدم لكم اليوم تردد قناة لنا السورية التي تعتبر واحدة من أفضل القنوات الدرامية على النايل سات، ظهرت هذه القناة منذ عدة اشهر، وحازت على إعجاب الكثير من المشاهدين في الشرق الأوسط لأنها تعرض مسلسلات سورية حديثة، وقديمة، وتحاول دائما قناة لنا السورية أن تتواصل مع المشاهدين، وتسمع اقتراحاتهم بشكل كامل، عرضت القناة خلال الفترة الماضية الكثير من المسلسلات السورية الرائعة مثل مسلسل ببساطة، ومسلسل أبناء القهر، وغيرها من المسلسلات.

تردد قناة لنا على النايل سات

القناة متاحة على قمر النايل سات في أكثر من تردد حتى تكون هناك تجربة مشاهدة جيدة، لذلك نقدم لكم في الجدول التالي تردد قناة لنا على النايل سات :

اسم القناة lana tv التردد 12630 – v تردد أخر لقناة لنا 10727 – h الترميز 27500

بعد تنزيل تردد قناة لنا على جهاز الاستقبال، ستجد شعار القناة هو لنا ما نرى، وتأكد من هذا الشعار لان هناك قناة أخرى على النايل سات بنفس الاسم، ولكن شعار، ومحتوى مختلف، القناة التي نعرضها لكم اليوم تعرض مسلسلات فقط على النايل سات.