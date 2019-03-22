الآن تردد قناة الشارقة الرياضية على النايل سات لمتابعة بطولة الإمارات للقوارب الخشبية السريعة

تقدم الإمارات الكثير من القنوات الرائعة ضمن باقة قنوات الشارقة للإعلام، نقدم لكم اليوم تردد قناة الشارقة الرياضية على النايل سات، هي القناة الرياضية المعروفة الشهيرة عند الكثير من محبي القنوات الرياضية في منطقة الخليج، نقدم القناة برامج على الكثير من الرياضات في الخليج، لعل اليوم نقدم القناة بث مباشر لبطولة الإمارات للقوارب الخشبية السريعة التي يتابعها الكثير من أهل الإمارات.

تردد قناة الشارقة الرياضية على النايل سات

هذا القناة متاحة على القمر الصناعي النايل سات من خلال تردد واحد فقط، وتعمل بتقنية sd هي متاحة لكل أجهزة الاستقبال، في الجدول التالي تردد قناة الشارقة الرياضية :

اسم القناة SharjahSports التردد على النايل سات 11012 الاستقطاب v

يتابع الكثير اليوم قناة الشارقة الرياضية بسبب المتابعة الرائعة التي تقدمها القناة لبطولة الإمارات للقوارب الخشبية السريعة، إلى جانب أنها عرضت منذ قليل مباراة اليابان، وكولومبيا الودية ضمن مباريات بطولة كيرين الودية.