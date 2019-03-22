“الان استقبل” تردد قناة سي بي سي سفرة cbc sofra للطبخ على النايل سات 2019 لشهر مارس...

إليكم تردد قناة سي بي سي سفرة على النايل سات، حيث تعد قناة سي بي سي سفرة احد أشهر وأهم قنوات الطبخ المصرية والعربية نظراً لتواجد أهم الطباخين في مصر والوطن العربي على شاشتها، وتعتبر القناة رائدة في هذا المجال في مصر، حيث أنها القناة المصرية الأولى المتخصصة في مجال الطبخ والمأكولات.

قناة CBC سفرة مليئة بالبرامج الشهيرة مثل برنامج الشيف شربيني، وبرنامج على قد الايد تقديم نجلاء الشرشابي، وبرنامج أميرة في المطبخ تقديم اميرة شنب وبرنامج الأكيل تقديم مراد مكرم وبرنامج هي وبس الخاص بالمرأة وتقدمه رضوى الشربيني، والعديد من البرامج الأخرى الخاصة بالطبخ التي تأتي على مدار الساعة سواء كانت مباشرة او كانت مسجلة.

تردد قناة سي بي سي سفرة

التردد معدل الترميز معامل التصحيح 11487 أفقي 27500 5\6

ويستطيع أى مشاهد ألتقاط التردد من داخل مصر أو أي مكان داخل الوطن العربي من خلال طبق استقبال 70 سم بإشارة قوية، مشاهدة ممتعة لكم جميعاً.

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برنامج سمكة وسنارة وبرنامج أميرة في المطبخ وبرنامج على قد الأيد وبرنامج لشيف شربيني وبرنامج أكلة ونص وبرنامج الأكيل تلك البرامج مستمرة حتى 2019.

برنامح الشيف الذي يقدمه الشيف لشربيني يأتي يومياً في تمام الساعة الثانية عشر ظهرً على شاشة قناة سي بي سي سفرة، وتعد قناة سي بي سي سفرة CBC Sofra أول قناة طبخ مصرية قناة سي بي سي سفره هي قناة متخصصة لفنون الطبخ. تبث على مدار 24 ساعة طوال أيام الأسبوع.

وتعد قناة سي بي سي سفرة CBC Sofra أول قناة طبخ مصرية قناة سي بي سي سفره هي قناة متخصصة لفنون الطبخ. تبث على مدار 24 ساعة طوال أيام الأسبوع.

وحققت قناة سي بي سي سفرة شهرة واسعة خلال أولى أعوام انطلاقها على النايل سات، وكانت فاتحة خير على العديد من الشيفات المصريات والعرب.