تردد قناة إم بى سى MBC 1 على الاقمار الصناعية المختلفة .. ترددات قنوات إم بي سي الجديدة فى كل الدول...

تردد قناة إم بى سى MBC 1، والتي تعتبر من أهم القنوات الفضائية على الساحة الإعلامية، فهي تقوم بتقديم محتوى ترفيهيا قائم على التجديد والإبتكار والمعنى بكافة المجالات المختلفة التى تهم المشاهد سواء المجال السياسى والإخبارى أو المجال الإقتصادى أو الترفيهى أو الطبى أو الدينى أو غيرها من المجالات والجوانب الآخرى، فهى قناة منوعة ترفيهية متكاملة.

قناة ام بي سي 1

والبث المباشر للقناة لأول المرة كان منذ عدة سنوات وبالتحديد خلال عام 1991، لتكون بذلك أول قناة عربية فضائية مستقلة، ونجحت فى تحقيق شهرة وجماهيرية واسعة، حيث أصبح عدد مشاهديها فى الفترة الحالية يصل لأكثر من 140 مليون شخص حول العالم وذلك بفضل المحتوى الأكثر تميزا الذى تقدمه هذه القناة والذى لاقى إستحسان قطاع كبير من المشاهدين بإختلاف الفئات العمرية.

وتعتبر مدينة دبي العاصمة الإماراتية هي المقر الأساسي الذى تبث من خلاله هذه القناة، وتقوم القناة بعرض وتقديم مجموعة من البرامج المميزة والتى تهتم بالمجالات المختلفة، فهناك البرامج السياسية التى تتابع أحدث القضايا التى تطرأ على الساحة الإعلامية وهناك البرامج الإجتماعية والترفيهية وغيرها من البرامج الأخرى، كما تقدم القناة باقة من أفضل المسلسلات العربية والتركية المتنوعة والتي استطاعت أن تخطف العديد من الجماهير، فأصبحوا ينتظرونها على شاشة القناة يوميًا.

وقد قامت القناة في الوقت الأخير بتغيير التردد الخاص بها، وذلك ناتجًا عن ضعف الإشارة التي تعرض لها بعض المشاهدين، حيث قامت بحل هذه المشكلة بالترددات الجديدة حتى توفر لمشاهديها فى كافة الأنحاء إمكانية مشاهدتها بجودة عالية دون مواجهة أية مشاكل أثناء عملية البث والإرسال حتى تكون على قدرالثقة الممنوحة لها.

تردد قناة إم بى سى MBC 1:

يمكنكم متابعة قناة إم بي سي 1 ومتابعة العديد من البرامج الشيقة والمسلسلات من خلال الجدول التالي:

تشاهدونا على قناة mbc:

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برنامج كلام نواعم (يوم الأحد من كل أسبوع الساعة الثامنة والنصف بتوقيت مكة المكرمة).

صدى الملاعب (يوميًا في الساعة الثانية عشر صباحًا).

التفاح الأخضر (يوم الجمعة من كل أسبوع في الساعة السابعة مساءً).

استايل (الأحد والاثنين في الساعة الثامنة بتوقيت السعودية).

الثامنة.

جدول برامج اليوم:

يمكنكم متابعة أهم المسلسلات والبرامج من خلال الجدول التالي، نتمنى لكم مشاهدة طيبة:

يمكنكم مشاهدة هذه القناة على الترددات الجديدة التالية :

تردد قناة إم بى سى علي القمر الصناعى النايل سات

التردد : 11470

إستقطاب : عمودى.

معامل الترميز : 27500.

تصحيح الخطأ : 5/6.

تردد قناة إم بى سى علي القمر الصناعى العربسات

التردد : 11270

إستقطاب : عمودى

معامل الترميز : 27500

تصحيح الخطأ : 5/6

تجدون هنا: لمتابعة كافة ترددات باقي قنوات ام بى سى كاملة

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