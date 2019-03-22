تردد ام بي سي دراما MBC DRAMA 2019 الجديد مباشر على النايل سات مشاهدة احدث المسلسلات الحصرية...

نعرض تردد ام بي سي دراما mbc drama، والتى تعد واحدة من القنوات الفضائية التابعة لشبكة تليفزيون إم بى سى، والتى تختص بعرض وتقديم باقة من أفضل وأروع المسلسلات العربية والخليجية والسورية والمصرية على مدار 24 ساعة ، كما تقوم أيضا بتقديم المسلسلات التركية والهندية المدبلجة باللغة العربية والتى تستحوذ على نصيب أكبر من إهتمام ومتابعة الجمهور المشاهد فى مختلف الأنحاء.

الأعمال الدرامية لقناة mbc drama

وتنفرد القناة بنقل الأعمال الدرامية الحصرية التى قد لا تتواجد فى غيرها من القنوات الأخرى المنافسة، ويزيد البحث عن القناة وعن ترددها وبالأخص قبل أن ينطلق شهر رمضان المبارك نظرا لما تقدمه من مسلسلات مميزة خلال هذا الشهر، ومن أشهر المسلسلات التى قامت القناة بعرضها مسلسل بسمة منال والذى يعد من المسلسلات البوليسية، والذي حظى بنسبة مشاهدة عالية من المشاهدين في الوطن العربي والخليج العربي أيضًا.

وقد قامت القناة أيضًا بإذاعة المسلسل السعودى الكوميدى أحلى ما طاش ومسلسل على مر الزمان ومسلسل ساحرة الجنوب وغيرها من العديد من الأعمال التليفزيونية الرائعة التي استطاعت أن تخطف قلوب المشاهدين وأنظارهم وحققت شهرة وجماهيرية واسعة ونجاحا منقطع النظير والتى تتنوع ما بين الطابع الكوميدى والبوليسى والرومانسى وغير ذلك من التصنيفات الأخرى التى يفضلها الجمهور المشاهد،وتعتبر هذه القناة من القنوات المجانية والتى أنطلقت للبث للمرة الأولى فى العام الميلادى 2010.

حفل افتتاح قناة ام بي سي دراما MBC DRAMA

وقد أقيم حفل الإفتتاح الخاص بها فى أحد الفنادق الكبرى فى العاصمة الإماراتية دبى والذى كان بحضور العديد من رواد الفن الخليجى والعربى والذى يأتى فى مقدمتهم سعاد عبد الله وطارق العلى وداود حسين وآخرين وغيرهم.

وقد حضر هذا الحفل العديد من أهم الوجوه الإعلامية والصحفين والكتاب والنقاد ونجوم الفن والغناء ومنهم المطرب الإماراتى حسين الجسمى، وقد حملت القناة شعارا مميزا لها وهو ” إم بى سى دراما .. أد الدنيا”، ” وعيون الدراما لا تنام”، وإليكم التردد الخاص بها .

لمتابعة كافة تردد قنوات ام بى سى كاملة

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أحدث تردد قناة ام بي سي دراما MBC DRAMA

يمكنكم الآن ضبط جهاز الاستقبال على التردد التالي لاستقبال القناة والاستمتاع بمشاهدة ممتعة لأهم المسلسلات العربية الحديثة

القمر الصناعي التردد FEC نايل سات 11938 (v) 3/4 نايل سات 11470 (v) 5/6 عرب سات بدر4 11919 (v) 3/4

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