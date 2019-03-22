“الآن” احدث تردد قناة لنا 2019 عبر القمر الصناعي نايل سات | استئناف بث القناة لعرض...

الآن تابع معنا تردد قناة لنا 2019 على النايل سات العربي، وشاهد أهم المسلسلات السورية المميزة، فقد أكدت الإدارة في قناة لنا السورية عن أنها عادت مرة أخرى لبث برامجها من خلال الأقمار الصناعية المختلفة وذلك بعد أن توقفت مدة من الوقت، وهي من أهم القنوات التي تقوم ببث مجموعة كبيرة من أهم المسلسلات الدرامية السورية، ولذلك بحث عنها الكثير من المشاهدين خلال الفترة الماضية ظنًا منهم بتغيير ترددات القناة.

تردد قناة لنا 2019 على النايل سات

سنوفر لكم اليوم تردد قناة لنا 2019 السورية وهي من أهم القنوات السورية التي استطاعت في فترة قصيرة أن تجذب انتباه المشاهد العربي.

فالقناة توفر مجموعة من أهم المسلسلات الدرامية السورية، مما جعل لها قاعدة جماهيرية في سوريا وفي الوطن العربي.

فالدراما السورية منذ سنوات عديدة وهي تحتل مكانة كبيرة في قلوب المشاهدين العرب، ويبحث المشاهد العربي بشكل عام عن القنوات التي تهتم بإذاعة هذه النوعية من الدراما السورية المميزة التي كما ذكرنا أصبحت تحتل وتحظى بنسبة مشاهدة عالية وكبيرة.

مسلسلات على قناة لنا السورية 2019

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موقع قناة لنا السورية على الإنترنت

حرصت قناة لنا على التطوير المستمر للقناة من خلال التكنولوجيا الجديدة، لتسهل التواصل بينها وبين جمهورها من خلال صفحات رسمية لها عبر وسائل التواصل الاجتماعي منها:

تردد قناة لنا 2019 من خلال النايل سات

يمكنكم متابعة قناة لنا فور عودتها خلال الأيام المقبلة من خلال العديد من الأقمار الصناعية في مصر والوطن العربي، حيث أن القناة يتم بثها من خلال القمر الصناعي العربي نايل سات وهو القمر التي تُبث من خلاله القناة لكافة المشاهدين في العديد من الدول العربية.

ولكن أكدت إدارة القناة من جانب آخر على أن القناة لن تكون متاحة من خلال القمر الصناعي العرب سات، ولكنها عبرت عن وجود بعض الاحتمالات لانطلاق القناة للبث من خلاله، وعندما تقوم القناة بإطلاق التردد سوف نوافيكم به فورًا من خلال هذه المقالة.

ويمكنكم متابعة القناة فور انطلاقها مرة أخرى على النايل سات من خلال الترددات التالية لمشاهدة مباشرة بدون تقطيع أو تشويش ومتابعة العديد من المسلسلات

القمر الصناعي التردد معامل الترميز النايل سات 10726 27500 أفقي النايل سات 12360 27500 رأسي

علمًا بأن القناة لن تكون متاحة إلا فقط من خلاله، فحتى الأقمار الصناعية الأخرى لن تكون متاحة من خلالها، وسوف نوافيكم من خلال موقعنا في حال توافر القناة على أيًا من الأقمار الصناعية المتاحة الأخرى، فتابعونا.