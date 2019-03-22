“مباشر”تردد قناة بي إن سبورت bein sport HD  مارس 2019  و BEIN SPORTS Arabia الناقلة حصري...

ننقل تردد قناة بي إن سبورت المفتوحة bein sport HD الناقلة لمباريات دورى ابطال افريقيا تردد قناة ان بى سبورت ماكس على النايل سات لكل عشاق كرة القدم وخاصة المباريات العالمية الذين يبدأون الآن بضبط أجهزة الاستقبال على ترددات القنوات التي تستقبل نقل مباريات دوري أبطال أوروبا 2019، على قنوات بى ان وعلى رأس هذه القنوات مجموعة قنوات بي إن سبورت beIN SPORTS حيث أن تلك القنوات تنقسم ما بين قنوات مشفرة وقنوات مفتوحة، أما عن القناة المشفرة فهي تحمل اسم beIN SPORTS Max والتي تُبث من جميع أنحاء العالم في الآونة الأخيرة.

الان نتائج قرعتي دوري ابطال افريقيا والكونفدرالية CAF 2019 | مباريات الأهلي في أفريقيا |مباراة Zamalek Today القادمة دور الـ 8 | مواجهات قوية في الإنتظار بدور ربع النهائي

الترددات الجديدة لقنوات بي ان سبورت مارس 2019

علي مدار القمر الصناعي نايل سات و التي ستنتقل عليها ابتداء من يوم 1يناير 2019

تنويه قنوات beIN SPORTS على قمر نايل سات تم نقلها من قمر المذكور إلى قمر يوتيلسات 8 درجة غرب في نفس المحور ويرجى من المشاهدين الكرام تغير ترددات قنوات beIN SPORTS حتى لاتنقطع عندكم بث قنواتنا غير ترددات قنواتنا اليوم ترددات الحالية سوف تتوقف يوم الإثنين 31-12-2018 عند ساعة 00:00 بتوقيت مكة المكرمة قم بإدخال ترددات التالية