“الآن” احدث تردد قناة الكويت الرياضية 2019 Kuwait Sport مباشر على جميع الأقمار الصناعية ...

الآن مباشر أحدث تردد قناة الكويت الرياضية المفتوحة 2019 وهي أحد القنوات التي أطلقها التليفزيون الكويتي الحكومي وهي تحمل الترتيب الثالث من بين القنوات الحكومية الكويتية، وتنقل قناة الكويت الرياضية بث مباشر مباريات الدوري الكويتي للمحترفين والمباريات العالمية والودية للمنتخب الكويتي بجانب نقلها لاهم المباريات العالميه والتى تعلن عن نقلها ، وتبث قناة الكويت الرياضية على على جميع الأقمار الصناعية، مثل قمر العرب سات بدر 6، وقمر النايل سات المصري، وقمر جالاكسي 19، والقمر الصناعي الأتلانتيك بيرد، وأخيراً قمر هيسبا سات وقد استطاعت القناة في الفترة الأخيرة التي تحتل مكانة كبيرة على الساحة فهي أيضًا تُبث من خلال مجموعة كبيرة من الأقمار الصناعية المختلفة بدون تقطيع أو تشفير.

تردد قناة الكويت الرياضية 2019

يمكنكم متابعة تردد قناة الكويت الرياضية من خلال عدد من الأقمار الصناعية وأهمها القمر الصناعي نايل سات والعرب سات بالإضافة إلى بدر6 وقد حرصت القناة على البث من خلال هذه الأقمار الصناعية حتى تصل إلى أكبر عدد من المشاهدين في الوطن العربي.

وتهتم القناة بعرض العديد من المحتويات التي جذبت المشاهد العربي من المحيط إلى الخليج، ومن أهم البرامج التي تقوم ببثها والتي أصبح يُقبل عليها العديد من الجماهير:

تنقل القناة جميع المباريات الخاصة بمنتخب الكويت، بالإضافة إلى مباريات الخليج العربي.

تعمل القناة على إذاعة مجموعة كبيرة من الفعاليات التي تخص مجموعة كبيرة من المباريات وليست مباريات كرة القدم فقط بل كرة الطائرة التي تخص النساء والرجال.

يمكنكم متابعة جميع مباريات كرة السلة وكرة اليد التي تُقام في الخليج العربي.

كما أن القناة تعمل على تقديم العديد من الألعاب الفردية، فتقوم ببث فعاليات الفروسية وأيضًا جمال الأجسام.

هذا وتقوم أيضًا ببث مجموعة كبيرة من سباقات السيارات وسباقات الدرجات محليًا وعربيًا وعالميًا.

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تردد قناة الكويت الرياضية على الأقمار الصناعية المختلفة

يمكنكم متابعة العديد من الأحداث الرياضيات والمباريات من خلال قناة الكويت الرياضيات وذلك عبر مجموعة الأقمار الصناعية وأهمها:

تردد القناة على النايل سات 2019



التردد الاستقطاب معامل الترميز 11823 عمودي 27500

تردد القناة على عرب سات 2019



التردد معامل الترميز الاستقطاب 12523 27500 أفقي

تردد القناة عبر مجموعة أقمار أخرى:

تبث القناة من خلال مجموعة أخرى من الأقمار الصناعية وهي كالتالي:

القمر الصناعي التردد معامل الترميز الاستقطاب هيسبا سات 12052 27500 أفقي جالاكسي 19 12028 27500 أفقي يوتل سات 11055 27500 رأسي

كما أن القناة تُبث من خلال تقنيات عديدة وعلى رأسها تقنية الإتش دي، فيمكنكم متابعة قناة الكويت الرياضية إتش دي من خلال الترددات التالية:

القمر الصناعي التردد معامل الترميز العرب سات 12523 أفقي 27500 الأتلانتيك بيرد 11054 عمودي 27500

تردد قناة الكويت الرياضية

القمر الصناعي التردد الترميز الاستقطاب النايل سات 11823 27500 عمودي

تردد قناة الكويت الرياضية 2019 Kuwait Sport على جميع الأقمار الصناعية

القمر الصناعي التردد معدل الترميز الاستقطاب معامل تصحيح الخطأ نايل سات 11678 27500 رأسي V 3/4 عرب سات “بدر 4” 12523 27500 أفقي H 3/4 هيسبا سات 12052 27500 أفقي H 3/4 جالاكسي 19 12028 22000 أفقي H 3/4 يوتل سات 11055 27500 رأسي V 3/4

تردد قناة الكويت الرياضية بلس Kuwait Sport

القمر الصناعي قمر العرب سات بدر 6 قمر النايل سات التردد والاستقطاب 12523 H أفقي/ 11823 V رأسي 11054 رأسي V معدل الترميز 27500 27500 معامل تصحيح الخطأ 3/4 2/3 الاتجاه 26 شرقاً 7 غرباً

تردد قناة الكويت الرياضية HD

القمر الصناعي العرب سات الأتلانتيك بيرد التردد 12523 أفقي 11054 عامودي معدل الترميز 27500 27500 معامل تصحيح الخطأ 3/4 2/3 الاتجاه 26 شرقاً 8 غرباً

مشاهدة قناة الكويت الرياضية

يمكن مشاهدة قنوات الكويت الرياضية من خلال موقعها الرسمي من هنا