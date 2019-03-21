شاهد أرطغرل 140 مترجم عبر موقع النور تي في .. تابع قيامة أرطغرل DirilişErtuğrul الليلة| ارطغرل 140...

شاهد أرطغرل 140 مترجم عبر موقع النور يرغب الحصول على رابط الحلقة عشاق متابعة المسلسل التركي قيامة أرطغرل الجزء الخامس وخاصة أن موقع النور الإلكتروني يعرض الحلقة مترجمة ومدبلجة بالعربية، ويعتبر قيامة أرطغرل أعلى المسلسلات التركية مشاهدة في مختلف دول العالم، ويستطيع متابعيه مشاهدة أرطغرل 140 مترجم عبر موقع النور عقب ساعتين من إذاعتها على قناة trt1 تي آر تي التركية وتذاع الحلقة الجديدة من مسلسل أرطغرل الجزء الخامس الأربعاء من كل أسبوع الساعة السابعة مساءًا بتوقيت تركيا ومصر، كما حصلت مجموعة من القنوات على حقوق بث حلقات قيامة أرطغرل مترجمة.

شاهد أرطغرل 140 مترجم عبر موقع النور

ترددات القنوات الناقلة أرطغرل 140 الجزء الخامس

يكثر البحث في ذلك التوقيت من قبل متابعي مسلسل قيامة أرطغرل على ترددات القنوات الناقلة أرطغرل140 الجزء الخامس لضبط أجهزتهم القنوات الناقلة أرطغرل 140 الجزء الخامس وانتظار بث الحلقة الجديدة.

الحلقة 140 قيامة أرطغرل حصري على قناة تي ار تي trt1 التركية وموقع النور مترجمة إلى اللغة العربية

اسم القمر الصناعي القناة التردد النايل سات قناة قطر 10971 النايل سات قناة الشرق 11137 / 12604 النايل سات قناة دعوة 10727 النايل سات قناة اليرموك 11678 النايل سات قناة فور شباب 11137 النايل سات قناة وطن 11012 نايل سات Qatar TV 10719 سهيل سات Qatar TV 11604 Türksat 42°E TRT 1 HD Turkey 11054

شاهد أرطغرل 140 مترجم عبر موقع النور

أبطال أرطغرل الجزء الخامس الحلقة 140

يضم مسلسل قيامة أرطغرل العديد من نجوم الدراما التركية ومن أبطال أرطغرل الجزء الخامس الحلقة 13* دارجان وسردار غوكهان وكان تاشانار أنجين ألتان دوزياتان وإسراء بيلقيش وهوليا وديم بالتيش وعثمان سويكوت، جاء مسلسل قيامة أرطغرل الجزء الخامس من تأليف محمد بوزداغ وإخراج متين قوناي وإنتاج تيكدين فيلم. Advertisements

الإعلان الأول من قيامة ارطغرل الحلقة 140

وسوف نقدم لكم كل ما يخص مشاهدة أرطغرل 139 مترجم عبر موقع النور لحظة بلحظة ونرصد توقعات الأحداث في الحلقة الجديدة من مسلسل أرطغرل الجزء الخامس.

وشهدت حلقات الموسم الخامس من مسلسل “قيامة أرطغرل” ظهور شخصية “دراغوس” التي كانت محور الحلقات الماضية، وهو قائد بيزنطي منشق عن حكم الأمبراطورية وطامع في الحصول على القلعة وسوغوت.

الإعلان الثاني من قيامة ارطغرل الحلقة 140

كما شهدت الحلقة التعذيب الذي تعرض له سليمان من أجل أن يكشف عن الرسالة التي تحمل عفو والده ويعطيها لبيبولات، وسوف يتم تعذيبه حتي الموت وبعدها يتم ارسال جثمانه إلي قبيلة الكاييي ويكشف عن هويته الأساسية في قوله ” الذين يرون وجه ألباستي الحقيقي لا يرون احدا بعد اليوم”.

يعتبر مسلسل قيامة ارطغرل المسلسل الاول في تركيا وذلك بعد ان تخطت عدد مشاهداته حوالي الثلاثة مليار مشاهدة خلال عرض الأربع سنوات الماضية كما أن الجزء الخامس من المسلسل يشهد طفرة عالية على موقع البحث الشهير جوجل

مواعيد مسلسل قيامة ارطغرل الجزء الخامس